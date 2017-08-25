Российских военных на базе в Абхазии подняли по тревоге в ходе проверки

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии подняты по тревоге в ходе проверки боевой готовности, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.
Астафьев отметил, что к мероприятию привлекались более 3 тысяч военнослужащих и свыше 700 единиц военной техники соединения, в том числе современные танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82АМ и бронированные автомобили КамАЗ "Мустанг".
По словам Астафьева, после поступления сигнала на приведение войск в полную боевую готовность дежурные смены военной базы приступили к оповещению подразделений. В кратчайшие сроки весь личный состав получил оружие, бронежилеты, каски и выдвинулся к своей боевой технике.
Он добавил, что в ходе тренировки военнослужащие отработали нормативы по действиям личного состава при объявлении учебной тревоги, загрузке боекомплекта и запасов материальных средств. Военные водители на штатной технике осуществили марш из парка боевых машин в указанные районы.
"Боевая готовность подразделений является основой эффективного применения войск по предназначению, командование военной базы уделяет особое внимание подготовке и проведению подобных тренировок", — заключил начальник пресс-службы ЮВО.