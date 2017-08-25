МЧС России и МВД Индии обменяются опытом тушения природных пожаров

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 25 авг — РИА Новости. МЧС России и МВД Индии договорились обмениваться опытом тушения природных пожаров, в том числе с использованием авиации. Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе переговоров глав ведомств двух стран на полях совещания руководителей чрезвычайных ведомств государств-членов ШОС в Киргизии, сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.

"Исходя из соглашения между правительствами России и Индии в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций мы подтвердили заинтересованность в активизации взаимодействия по линии двух ведомств", — сказал глава российского МЧС.

Он сообщил, что по итогам встречи в Чулпан-Ате достигнуты договоренности об обмене опытом в области борьбы с природными пожарами и мониторинга чрезвычайных ситуаций.

По словам Пучкова, в Москве планируется заседание российско-индийской совместной комиссии по сотрудничеству в области предупреждения и ликвидации ЧС в 2018 году, а также подписание регламента о порядке обмена оперативной информацией о ЧС между дежурными службами МЧС России и МВД Индии.

Глава российской делегации отметил, что встреча с индийскими коллегами прошла очень позитивно, и министр МВД Индии Раджнат Сингх выразил намерение проводить совместную работу в области предотвращения и ликвидации ЧС.