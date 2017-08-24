В МВД сменился главный ревизор

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Новым начальником контрольно-ревизионного управления МВД РФ назначен генерал-майор Николай Пилюгин, сообщается на сайте МВД РФ со ссылкой на указ президента.

Министр внутренних дел генерал полиции Владимир Колокольцев потребовал от него, в первую очередь, "усилить контроль приоритетных статей расходов, активизировать работу по пресечению фактов необоснованных трат, сведению к минимуму финансовых потерь".

"По каждому случаю несоблюдения установленных здесь законом процедур и ограничений должна проводиться тщательная проверка. Сегодня вопрос защищенности бюджетных средств, выделяемых на нужды ведомства, остается одним из наиболее актуальных", — приводятся в релизе слова главы МВД РФ.

Особое внимание, по словам министра, надо обратить на правильность расчетов при выплате зарплат, льгот и компенсаций. В числе других задач контрольно-ревизионного управления–предупреждение нарушений при госзакупках.

Пилюгин начинал карьеру с должности патрульно-постового милиционера, работал в уголовном розыске, руководил криминальным блоком в одном из регионов ЦФО, а последние пять лет был начальником управления МВД по Рязанской области.