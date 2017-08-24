В Минобороны назвали сроки внедрения серийных Су-57 в армию

КУБИНКА (Московская область), 24 авг — РИА Новости. Серийные истребители Су-57 с двигателями первого этапа ("Изделие-117") поступят в войска РФ в 2018-2019 годах, сообщил журналистам замминистра обороны Юрий Борисов.

"Мы переходим к государственным испытаниям первого этапа, и в 2018 году, с поставками в 2019 году уже будут первые серийные образцы самолета Су-57. И начинается второй этап, где будет новый двигатель стоять", — сказал он на пресс-конференции в рамках форума "Армия-2017".

Борисов добавил, что двигатель второго этапа ("Изделие-30") уже "на финише", завершаются его испытания.

Пока что опытные образцы ПАК ФА летают с двигателем "первого этапа" — "изделием-117", который уже запущен в серийное производство. Основной двигатель – "второго этапа" — пока разрабатывается.

Двигатель "второго этапа" по топливной эффективности и удельной тяге будет значительно превосходить "изделие-117", а по конструктивно-технологическому исполнению и уровню достигаемых параметров будет полностью соответствовать мировому уровню двигателя пятого поколения.

Су-57 (проект ПАК ФА) — российский самолет пятого поколения, оснащенный принципиально новым комплексом авионики и перспективной радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой. Первый полет состоялся в 2010 году в Комсомольске-на-Амуре, первый публичный показ истребителя — в 2011 году на авиационно-космическом салоне МАКС в подмосковном Жуковском.