В рамках учений "Гвоздики" поразили технику "противника" на удалении 5 км

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Расчеты самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" уничтожили бронетехнику условного противника на расстоянии свыше пяти километров в рамках учений под Хабаровском, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).
"На учебно-тренировочном комплексе Восточного военного округа, дислоцированном под Хабаровском, расчеты самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" выполнили ряд огневых задач в рамках масштабного полевого выхода подразделений ракетных войск и артиллерии округа", — говорится в сообщении.
Помимо этого, военнослужащие отработали задачи по уничтожению укрепленных огневых точек условного противника на различном удалении со сменой направления ведения огня.