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Безопасность

Директор ФСВТС рассказал об уникальности С-400

12:1724.08.2017
(обновлено: 12:37 24.08.2017)
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© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкЗенитно-ракетный комплекс С-400 Триумф. Архивное фотоЗенитно-ракетный комплекс С-400 Триумф. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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КУБИНКА (Московская область), 24 авг — РИА Новости. Зенитную ракетную систему противовоздушной обороны С-400 "Триумф" скопировать невозможно, заявил в четверг директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Сегодня, например, система С-400 — признанный лидер продукции в области ПВО. Её скопировать просто так невозможно. Там есть те самые важные элементы, обладание которыми дает преимущества этой системы", — сказал он в эфире телеканала "Звезда".

Шугаев отметил, что российской военной промышленности нужно больше заботиться о защищенности своей интеллектуальной собственности.

Начало боевого дежурства С-400 "Триумф" в Крыму
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЗенитный ракетный полк Южного военного округа, вооруженный системой С-400 "Триумф", 14 января заступил на боевое дежурство в Крыму.Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф полка противовоздушной обороны в Феодосии
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Зенитный ракетный полк Южного военного округа, вооруженный системой С-400 "Триумф", 14 января заступил на боевое дежурство в Крыму.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВооружение гвардейского зенитного ракетного Севастопольско-Феодосийского полка было пополнено современной системой ПВО С-400 "Триумф" в 2016 году.Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф полка противовоздушной обороны в Феодосии
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Вооружение гвардейского зенитного ракетного Севастопольско-Феодосийского полка было пополнено современной системой ПВО С-400 "Триумф" в 2016 году.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЛичный состав полка успешно прошел переобучение и в августе прошлого года в рамках СКШУ "Кавказ-2016" состоялись тренировочные пуски ракет.Офицер координирует выдвижение систем С-400 Триумф на позиции
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Личный состав полка успешно прошел переобучение и в августе прошлого года в рамках СКШУ "Кавказ-2016" состоялись тренировочные пуски ракет.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкС-400 "Триумф" — российская зенитно-ракетная система большой и средней дальности. Она может вести огонь одновременно по 36 целям с наведением на них до 72 ракет.Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф полка противовоздушной обороны в Феодосии
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
С-400 "Триумф" — российская зенитно-ракетная система большой и средней дальности. Она может вести огонь одновременно по 36 целям с наведением на них до 72 ракет.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкДля гостей ракетчики провели экскурсию по воинской части с показом боевой техники.Выставка образцов вооружения на территории воинской части зенитного ракетного полка Южного военного округа
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Для гостей ракетчики провели экскурсию по воинской части с показом боевой техники.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкТоржественный ритуал заступления на боевое дежурство дивизиона сопровождался обрядом освящения личного состава святой водой и молебном.Церемония освящения вооружения зенитного ракетного полка Южного военного округа (ЮВО)
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Торжественный ритуал заступления на боевое дежурство дивизиона сопровождался обрядом освящения личного состава святой водой и молебном.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанк"Триумф" обнаруживает цели на дальности до 600 километров. Ракеты запускаются вертикально, обстрел целей установка может вести по всем направлениям.Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф полка противовоздушной обороны в Феодосии
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
"Триумф" обнаруживает цели на дальности до 600 километров. Ракеты запускаются вертикально, обстрел целей установка может вести по всем направлениям.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкС-400 также может использовать разные типы ракет для поражения разных целей.Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф полка противовоздушной обороны в Феодосии
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
С-400 также может использовать разные типы ракет для поражения разных целей.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанк"Триумф" обеспечивает защиту от крылатых ракет, баллистических ракет, вертолетов, самолетов на высоте от нескольких метров до десятков километров.Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф на выставке образцов вооружения на территории воинской части зенитного ракетного полка Южного военного округа
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
"Триумф" обеспечивает защиту от крылатых ракет, баллистических ракет, вертолетов, самолетов на высоте от нескольких метров до десятков километров.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкБоевое дежурство в Крыму будут нести одновременно системы С-300 и С-400.Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф полка противовоздушной обороны в Феодосии
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Боевое дежурство в Крыму будут нести одновременно системы С-300 и С-400.
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