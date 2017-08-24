Директор ФСВТС рассказал об уникальности С-400

12:1724.08.2017
(обновлено: 12:37 24.08.2017)
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КУБИНКА (Московская область), 24 авг — РИА Новости. Зенитную ракетную систему противовоздушной обороны С-400 "Триумф" скопировать невозможно, заявил в четверг директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
"Сегодня, например, система С-400 — признанный лидер продукции в области ПВО. Её скопировать просто так невозможно. Там есть те самые важные элементы, обладание которыми дает преимущества этой системы", — сказал он в эфире телеканала "Звезда".
Шугаев отметил, что российской военной промышленности нужно больше заботиться о защищенности своей интеллектуальной собственности.
Зенитный ракетный полк Южного военного округа, вооруженный системой С-400 "Триумф", 14 января заступил на боевое дежурство в Крыму.
Вооружение гвардейского зенитного ракетного Севастопольско-Феодосийского полка было пополнено современной системой ПВО С-400 "Триумф" в 2016 году.
Личный состав полка успешно прошел переобучение и в августе прошлого года в рамках СКШУ "Кавказ-2016" состоялись тренировочные пуски ракет.
С-400 "Триумф" — российская зенитно-ракетная система большой и средней дальности. Она может вести огонь одновременно по 36 целям с наведением на них до 72 ракет.
Для гостей ракетчики провели экскурсию по воинской части с показом боевой техники.
Торжественный ритуал заступления на боевое дежурство дивизиона сопровождался обрядом освящения личного состава святой водой и молебном.
"Триумф" обнаруживает цели на дальности до 600 километров. Ракеты запускаются вертикально, обстрел целей установка может вести по всем направлениям.
С-400 также может использовать разные типы ракет для поражения разных целей.
"Триумф" обеспечивает защиту от крылатых ракет, баллистических ракет, вертолетов, самолетов на высоте от нескольких метров до десятков километров.
Боевое дежурство в Крыму будут нести одновременно системы С-300 и С-400.