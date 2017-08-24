Военные инженеры ликвидируют последствия схода селя в Кабардино-Балкарии

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Военные инженеры приступили к ликвидации последствий схода селей в Кабардино-Балкарии, в частности, оказывается помощь в расчистке селепропускных каналов, наведении мостовых переходов и взрывные работы по расширению русла реки, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

Сообщается, что в работах задействовано инженерное подразделение 58-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированное на Северном Кавказе. Военные инженеры оказывают помощь в расчистке селепропускного канала и наведения мостовых переходов в пойме реки.

"Военнослужащие инженерного подразделения провели инженерную разведку затора по руслу реки Баксан, оборудовали два подъезда, протяженностью до 200 метром, к местам проведения работ. Инженеры также оборудовали маршрут перехода реки по сели с применением настила из бревен до 40 метров и провели взрывные работы по расширению русла реки для сброса критической массы воды", — говорится в сообщении.

Кроме этого, спланированы работы по ведению инженерной разведки затора по руслу реки Баксан, содержанию путей подъезда к местам проведения работ и проведение взрывных работ по уширению русла реки.

Всего к работам по ликвидации последствий схода селевых потоков привлечены около 50 военнослужащих, задействовано 16 единиц специальной техники.

Сход селевого потока, вызванного таянием ледников, начался по пойме реки Герхожан-Суу в Тырныаузе 14 августа. В зону схода селя жилые дома не попали, никто не пострадал. Селевым потоком снесло пешеходный мост, в целях безопасности было перекрыто движение по федеральной трассе Прохладный — Азау. На территории района был объявлен режим ЧС муниципального уровня. В превентивных целях спасатели две ночи подряд эвакуировали жильцов нескольких многоэтажных домов. Утром 16 августа селевой поток значительно снизился, и жители вернулись в свои дома. По данным ученых, выброс селевого потока составил около 600 тысяч кубометров, а общая масса отложения селя — 300 тысяч кубометров.