ПАРК "ПАТРИОТ" (Московская область) 23 авг — РИА Новости. Ботсвана заинтересована в российских средствах ПВО, связи, инженерной технике и оружии для мотострелков, сообщил заместитель командующего силами обороны республики генерал-майор Готсилене Мораке.
По словам генерала, в ближайшие дни у него запланированы встречи с представителями концерна "Калашников" и компании "Рособоронэкспорт".
Он также положительно оценил российское обмундирование, назвав его "произведением искусства". Также Мораке отметил хорошую организацию форума.
"Мне здесь нравится абсолютно всё: инфраструктура, размещение, удобство, размах шоу — все грандиозно", — поделился впечатлениями генерал из Ботсваны.