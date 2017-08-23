ПАРК "ПАТРИОТ" (Московская область) 23 авг — РИА Новости. Ботсвана заинтересована в российских средствах ПВО, связи, инженерной технике и оружии для мотострелков, сообщил заместитель командующего силами обороны республики генерал-майор Готсилене Мораке.

"В основном мы заинтересованы в стрелковом оружии для пехоты, средствах ПВО, технике связи и инженерных войск. Сегодняшняя война сильно отличается от традиционных боевых действий, мы ведем войну с международным терроризмом, и для этого нам необходимы самые современные оружие и техника", — сказал Мораке в среду на форуме "Армия-2017".

По словам генерала, в ближайшие дни у него запланированы встречи с представителями концерна "Калашников" и компании "Рособоронэкспорт".

Он также положительно оценил российское обмундирование, назвав его "произведением искусства". Также Мораке отметил хорошую организацию форума.

"Мне здесь нравится абсолютно всё: инфраструктура, размещение, удобство, размах шоу — все грандиозно", — поделился впечатлениями генерал из Ботсваны.