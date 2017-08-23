Около 900 сотрудников российских военных вузов получили боевой опыт в Сирии

КУБИНКА (Московская обл.), 23 авг – РИА Новости. Около 900 сотрудников российских военных вузов получили боевой опыт в Сирии, в том числе начальники учебных заведений, сообщил статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Николай Панков на круглом столе "Армия и ОПК", который проходит на форуме "Армия-2017".

"Министр обороны РФ последовательно и настойчиво ставит вопрос, чтобы в вузы и на руководящую, и на преподавательскую работу приходили лучшие офицерские кадры", — сказал Панков.

По его словам, в последние годы кадры военного образования существенно укреплены офицерами с боевым опытом.

"Около 900 работников вузов отработали в Сирии, в том числе начальники вузов, 69 начальников кафедр, 121 профессор и доцент, 346 преподавателей", — подчеркнул он.

"Это очень важно для того, чтобы система военного образования чувствовала нерв практической жизни войск", — заключил замминистра.