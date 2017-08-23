Разработчик: в экипировку солдата будущего может войти противоминная обувь

КУБИНКА (Московская область), 23 авг — РИА Новости. Новейшая экипировка солдата будущего предполагает наличие противоминной обуви, которая позволит сохранить ступню военнослужащего, если он наступит на мину, сказал журналистам в среду конструктор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Олег Фаустов.

Концепция экипировки солдата будущего нового (третьего) поколения представлена на форуме "Армия-2017".

"Я бы не сказал, что можно разгуливать по минному полю, но если случится такой подрыв, то нога не пострадает. Будет небольшая травма, но потери ступни не будет", — сказал Фаустов.