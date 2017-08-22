Россия и Белоруссия проведут совместные учения военной авиации

МИНСК, 22 авг – РИА Новости. Оперативно-тактические учения белорусской и российской военной авиации пройдут в Белоруссии с 23 по 25 августа, сообщила во вторник пресс-служба министерства обороны республики.

"В рамках подготовки к проведению совместного стратегического учения вооруженных сил Белоруссии и Российской Федерации "Запад-2017" с 23 по 25 августа 2017 года… будет проводиться оперативно-тактическое учение с авиацией. Для совместных действий в ходе учения спланировано перебазирование самолетов и вертолетов воздушно-космических сил вооруженных сил Российской Федерации на военные аэродромы Белоруссии", — говорится в сообщении.

В ходе учений будут отработаны вопросы применения единой региональной системы противовоздушной обороны Белоруссии и Российской Федерации по обеспечению военной безопасности Союзного государства, организации и практической подготовки авиации к применению, выполнения учебно-боевых задач на полигонах вооруженных сил Белоруссии с посадкой на аэродромный участок дороги.

"Проведение данного учения будет способствовать повышению уровня боевой выучки личного состава в ходе подготовки и управления подразделениями авиации, отработки и совершенствования тактики и способов применения авиации", — подчеркивается в сообщении.

Учения "Запад – 2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии.