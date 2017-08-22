КУБИНКА (Московская область), 22 авг — РИА Новости. Министры обороны России и Чада подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве на полях международного военно-технического форума "Армия-2017".
По словам российского министра, в РФ давние традиции и большие возможности по обучению иностранных военных специалистов в учебных заведениях Минобороны.
"Мы создали в России международный противоминный центр, в котором готовим специалистов по разминированию, поиску и обезвреживанию самодельных взрывных устройств. В настоящее время наши военнослужащие, подготовленные на базе центра, достойно выполняют задачи по разминированию Сирии. Приглашаем ваших специалистов посетить центр и ознакомиться с его работой", — отметил Шойгу.