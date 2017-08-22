Министр обороны РФ Сергей Шойгу и уполномоченный по вопросам национальной обороны, делам ветеранов и жертв войны Чад Бишар Иса Джадалла подписали соглашение о военном сотрудничестве на МВТФ Армии-2017

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и уполномоченный по вопросам национальной обороны, делам ветеранов и жертв войны Чад Бишар Иса Джадалла подписали соглашение о военном сотрудничестве на МВТФ Армии-2017

КУБИНКА (Московская область), 22 авг — РИА Новости. Министры обороны России и Чада подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве на полях международного военно-технического форума "Армия-2017".

"Соглашение о военном сотрудничестве станет фундаментом нашего взаимодействия в оборонной сфере. Это позволит расширить контакты по вопросам подготовки войск к эффективному противодействию террористической угрозе", — сказал Шойгу на встрече с уполномоченным по вопросам национальной обороны, делам ветеранов и жертв войны Чада Бишаром Исой Джадаллой.

По словам российского министра, в РФ давние традиции и большие возможности по обучению иностранных военных специалистов в учебных заведениях Минобороны.

"Мы создали в России международный противоминный центр, в котором готовим специалистов по разминированию, поиску и обезвреживанию самодельных взрывных устройств. В настоящее время наши военнослужащие, подготовленные на базе центра, достойно выполняют задачи по разминированию Сирии. Приглашаем ваших специалистов посетить центр и ознакомиться с его работой", — отметил Шойгу.