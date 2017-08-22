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РФ и Чад подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве

Сюжет:
Международный военно-технический форум "Армия-2017" (57)
16:5022.08.2017
(обновлено: 16:51 22.08.2017)
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© Фото : Минобороны РФМинистр обороны РФ Сергей Шойгу и уполномоченный по вопросам национальной обороны, делам ветеранов и жертв войны Чад Бишар Иса Джадалла подписали соглашение о военном сотрудничестве на МВТФ Армии-2017Министр обороны РФ Сергей Шойгу и уполномоченный по вопросам национальной обороны, делам ветеранов и жертв войны Чад Бишар Иса Джадалла подписали соглашение о военном сотрудничестве на МВТФ Армии-2017
© Фото : Минобороны РФ

КУБИНКА (Московская область), 22 авг — РИА Новости. Министры обороны России и Чада подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве на полях международного военно-технического форума "Армия-2017".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии международного военно-технического форума Армия-2017. 22 августа 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Шойгу призвал к объединению военного сообщества в борьбе с терроризмом
"Соглашение о военном сотрудничестве станет фундаментом нашего взаимодействия в оборонной сфере. Это позволит расширить контакты по вопросам подготовки войск к эффективному противодействию террористической угрозе", — сказал Шойгу на встрече с уполномоченным по вопросам национальной обороны, делам ветеранов и жертв войны Чада Бишаром Исой Джадаллой.

По словам российского министра, в РФ давние традиции и большие возможности по обучению иностранных военных специалистов в учебных заведениях Минобороны.

"Мы создали в России международный противоминный центр, в котором готовим специалистов по разминированию, поиску и обезвреживанию самодельных взрывных устройств. В настоящее время наши военнослужащие, подготовленные на базе центра, достойно выполняют задачи по разминированию Сирии. Приглашаем ваших специалистов посетить центр и ознакомиться с его работой", — отметил Шойгу.

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