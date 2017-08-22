Открылся третий форум "Армия-2017"

15:0522.08.2017
(обновлено: 15:06 22.08.2017)
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КУБИНКА (Московская область), 22 авг — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу, глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, глава Минпромторга Денис Мантуров и министр обороны Белоруссии Андрей Равков вместе открыли нажатием символической кнопки международный военно-технический форум "Армия-2017", который продлится до 27 августа в парке "Патриот".
"Свои делегации для участия в форуме направили свыше ста иностранных государств, из которых 20 возглавят руководители оборонных ведомств. Еще 15 делегаций возглавляют начальники генеральных штабов и заместители министров обороны. Всего в работе форума примут участие свыше 300 представителей иностранных военных ведомств", — отметили в Минобороны.
При этом в этом году организаторы форума значительно увеличили масштабы статических экспозиций, динамического показа возможностей военной техники в воздухе, на земле и воде, а также количество мероприятий научно-деловой программы. В выставочных павильонах 1,2 тысячи предприятий представят более 18,5 тысяч разработок и технологий в сфере обороны и безопасности.
"Значительно расширена экспозиция "Инновационный клуб", которая позволит продемонстрировать 42 инновационных проекта, разработанных военнослужащими 12 научных рот Вооруженных сил России, а также представить потенциальным инвесторам разработки российских изобретателей", — уточнили в военном ведомстве.
В форуме принимают участие 78 иностранных оборонных предприятий из 14 стран: Армения, Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Словакия, Таиланд, Турция, Франция, Эстония, Чехия, ЮАР, Корея. Национальные экспозиции представят Армения, Белоруссия, Казахстан, Китай, Пакистан, Словакия и ЮАР.
Международный военно-технический форум "Армия-2017" пройдет с 22 по 27 августа на базе конгрессно-выставочного центра "Патриот". На фото: бронеавтомобиль "Рысь".
В форуме примут участие более тысячи предприятий и организаций, которые представят свыше 18 тысяч образцов продукции. На фото: вертолет Ми-35.
Форум посетят свыше 100 иностранных делегаций, а также военные специалисты, руководители предприятий оборонно-промышленного комплекса, представители бизнеса, военных учебных заведений и научно-исследовательских организаций.
Участникам и гостям "Армии-2017" продемонстрируют возможности более ста современных и перспективных образцов вооружения и военной техники на территории трех кластеров: сухопутного, водного и авиационного. На фото: бронеавтомобиль "Тайфун-К".
В статических и динамических показах будут задействованы почти 300 единиц современного вооружения и техники. На фото: самолеты Су-24.
Демонстрационная программа пройдет на полигоне в Алабино. Здесь впервые можно будет увидеть, как техника действует в ночных условиях. На фото: 122-мм гаубица Д-30А.
На форуме будет представлена и продукция крупнейших российских предприятий, занимающихся производством экипировки и обмундирования военнослужащих и смежной текстильной продукции.
На время форума более 30 самолетов и вертолетов ВКС перебазируются в Кубинку. На фото: вертолет Ми-8АМТШ.
Форум посетят выше 300 представителей иностранных оборонных ведомств. На фото: радиолокационная станция 1Л119.
В этом году впервые гостями форума станут компании из ЮАР, Чехии и Израиля. Всего же свои научно-технические разработки на "Армии" покажут предприятия из 14 стран. На фото: танк Т-72Б3.
Общая площадь экспозиции форума составит сотни тысяч квадратных метров. На фото: зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф".
На форуме вместе с ведущими российскими пилотажными группами свое мастерство продемонстрируют летчики из Турции. На фото: вертолет Ми-8АМТШ.