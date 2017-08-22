Открылся третий форум "Армия-2017"

КУБИНКА (Московская область), 22 авг — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу, глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, глава Минпромторга Денис Мантуров и министр обороны Белоруссии Андрей Равков вместе открыли нажатием символической кнопки международный военно-технический форум "Армия-2017", который продлится до 27 августа в парке "Патриот".

"Свои делегации для участия в форуме направили свыше ста иностранных государств, из которых 20 возглавят руководители оборонных ведомств. Еще 15 делегаций возглавляют начальники генеральных штабов и заместители министров обороны. Всего в работе форума примут участие свыше 300 представителей иностранных военных ведомств", — отметили в Минобороны.

При этом в этом году организаторы форума значительно увеличили масштабы статических экспозиций, динамического показа возможностей военной техники в воздухе, на земле и воде, а также количество мероприятий научно-деловой программы. В выставочных павильонах 1,2 тысячи предприятий представят более 18,5 тысяч разработок и технологий в сфере обороны и безопасности.

"Значительно расширена экспозиция "Инновационный клуб", которая позволит продемонстрировать 42 инновационных проекта, разработанных военнослужащими 12 научных рот Вооруженных сил России, а также представить потенциальным инвесторам разработки российских изобретателей", — уточнили в военном ведомстве.

В форуме принимают участие 78 иностранных оборонных предприятий из 14 стран: Армения, Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Словакия, Таиланд, Турция, Франция, Эстония, Чехия, ЮАР, Корея. Национальные экспозиции представят Армения, Белоруссия, Казахстан, Китай, Пакистан, Словакия и ЮАР.