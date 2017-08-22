Филиппины до конца года планируют купить у России партию стрелкового оружия

КУБИНКА (Московская область), 22 авг – РИА Новости. Филиппины планируют до конца 2017 года приобрести у России партию стрелкового вооружения, детали предстоящей сделки обсудят в Москве, сообщил РИА Новости во вторник замминистра обороны республики Раймундо Элефанте.

"Мы изначально заинтересованы в российском стрелковом вооружении, поскольку уже заключали контракты (на эту тему) с другими странами. В Москве мы детально обсудим, что мы купим (из стрелковых вооружений) к концу этого года. У нас уже заложен бюджет на это", — сказал он в ходе форума "Армия-2017".

Как сообщал в июне в интервью РИА Новости посол Филиппин в Москве Карлос Соррета, Манила рассматривает возможность закупки у России не только стрелкового вооружения, но и ударных вертолетов и высокоточного оружия.

До настоящего времени между Россией (СССР) и Филиппинами не было заключено ни одного контракта по линии военно-технического сотрудничества. Между тем филиппинские вооруженные силы нуждаются в ряде вооружений, закупка которого у традиционного партнера по ВТС – Соединенных Штатов – становится все более проблематичной из-за промедлений и условий, которые выдвигает американская сторона.

В интервью российским СМИ президент Филиппин Родриго Дутерте ранее объяснил, почему его страна хотела бы получать вооружения. По словам Дутерте, "когда РФ продает оружие, она не навязывает каких-то условий". При этом, как отметил глава государства, подобный подход не работает в случае с США.