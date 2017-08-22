Филиппины до конца года планируют купить у России партию стрелкового оружия

КУБИНКА (Московская область), 22 авг – РИА Новости. Филиппины планируют до конца 2017 года приобрести у России партию стрелкового вооружения, детали предстоящей сделки обсудят в Москве, сообщил РИА Новости во вторник замминистра обороны республики Раймундо Элефанте.
Как сообщал в июне в интервью РИА Новости посол Филиппин в Москве Карлос Соррета, Манила рассматривает возможность закупки у России не только стрелкового вооружения, но и ударных вертолетов и высокоточного оружия.
В интервью российским СМИ президент Филиппин Родриго Дутерте ранее объяснил, почему его страна хотела бы получать вооружения. По словам Дутерте, "когда РФ продает оружие, она не навязывает каких-то условий". При этом, как отметил глава государства, подобный подход не работает в случае с США.