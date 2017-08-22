Компания из ЮАР представит на "Армии" платформу наблюдения "Черная вдова"

КУБИНКА (Московская область), 22 авг – РИА Новости. Южноафриканская компания Desert Wolf представит на форуме "Армия-2017" мобильную платформу наблюдения "Черная вдова", сообщили в пресс-центре форума.

"Desert Wolf считается южноафриканским лидером в области технологий и инноваций. На форум "Армия-2017" компания привезла универсальную мобильную платформу наблюдения "Черная вдова", оборудованную автономным источником питания", — сказали в пресс-центре.

По данным пресс-центра, платформа также может использовать возобновляемые источники энергии. Кроме того, она позволяет устанавливать тарелку для потоковой передачи видео.

ЮАР также представляет компания Armscor, специализирующуюся на разработке и производстве бронированной техники, артиллерийских систем, телекоммуникационных систем и стрелкового оружия. Одна из основных задач компании — реализация торговых проектов в странах БРИКС.