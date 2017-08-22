На Северном флоте форум "Армия-2017" открылся масштабным учением

Корвет Совершенный на международном военно-техническом форуме Армия-2017 во Владивостоке

Корвет Совершенный на международном военно-техническом форуме Армия-2017 во Владивостоке

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Порядка трех тысяч военных приняли участие в масштабном учении, открывшем военно-технический форум "Армия-2017" на Северном флоте, сообщил представитель Северного флота Вадим Серга.

"Военно-технический форум "Армия-2017" на Северном флоте открылся масштабным учением сил материально-технического обеспечения, в котором задействованы более 50 боевых кораблей, подводных лодок, судов обеспечения и катеров, а также более 200 единиц колесной и гусеничной техники, авиации и беспилотных летательных аппаратов. В мероприятии принимают участие порядка 3000 военнослужащих", — сказал он.

Серга отметил, что в рамках учений отрабатываются основные элементы работы служб тыла и вооружения флота. Отдельными эпизодами учения станут проведение спасательной операция по оказанию помощи аварийному кораблю, тушение условного пожара в море, буксировка поврежденного корабля до плавучей мастерской.

По словам Серги, розыгрыш эпизодов учений происходит на четырех площадках в Североморске, Сафоново и Сафоново-1. Наиболее зрелищные мероприятия состоятся во вторник в губе Грязная Кольского залива, по их завершении пройдет историческая реконструкция танкового боя. Будет задействован танк "Шерман", поднятый с затонувшего транспорта "Томас Дональдсон" в 2015 году и восстановленный силами ремонтников Северного флота.