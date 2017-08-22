Россия планирует заключить несколько экспортных контрактов на "Армии-2017"

КУБИНКА (Московская область), 22 авг — РИА Новости. "Рособоронэкспорт" планирует заключить несколько небольших контрактов на поставку военной техники на форуме "Армия-2017", сообщил журналистам во вторник гендиректор спецэкспортера Александр Михеев.

РФ уже продала в 2017 году вооружений на сумму более 5 миллиардов долларов и заключила новых контрактов на 7 миллиардов.

"Несколько контрактов у нас планируется к подписанию, они небольшие", — сказал Михеев в ходе форума, не уточняя деталей.

По его словам, "Рособоронэкспорт" планирует провести переговоры с делегациями 55 стран, всего пройдет 73 встречи. На форум также прибыли 22 министра обороны.