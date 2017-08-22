Шойгу пригласил Нигерию к участию в Армейских международных играх

КУБИНКА (Московская область), 22 авг — РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу пригласил военнослужащих Нигерии участвовать в Армейских международных играх в 2018 году, а также обучаться в Международном противоминном центре.

"Ежегодно Минобороны России организует Армейские международные игры. Это мероприятие является прекрасной состязательной площадкой для военных разных видов и родов войск. Приглашаем ваших военных на следующий год к участию в этих больших армейских играх. В этом году в них приняли участие 28 стран", — сказал Шойгу министру обороны Нигерии на форуме "Армия-2017".

Кроме того, он пригласил нигерийских военных посетить созданный в России в 2014 году Международный противоминный центр, в котором проходят подготовку и обучаются сапёры, а также проводятся программы по разминированию, в том числе в Сирии.

"Приглашаем нигерийских специалистов посетить это уникальное учебное заведение и может быть, при вашем желании, мы можем подготовить ваших специалистов в том числе", — добавил Шойгу.

Также российский министр отметил большое значение развитию двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической, гуманитарной и других областях.

"Поддерживаем реализуемую военно-политическим руководством Нигерии концепцию многополярного мира, невмешательства во внутренние дела других стран. Высоко оцениваем вклад нигерийских военнослужащих в проведение миротворческих операций на территории стран африканского континента", — сказал Шойгу.