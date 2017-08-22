Начались учения сил материально-технического обеспечения Северного флота

СЕВЕРОМОРСК, 22 авг — РИА Новости. Учения сил и средств материально-технического обеспечения (МТО) Северного флота стартовали в акватории Баренцева моря и на Кольском полуострове, сообщил журналистам заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.
Всего, по его словам, в ходе учений будет разыграно свыше 20 эпизодов.
Как отметил Булгаков, на Кольском полуострове будут отработаны задачи наведения автодорожных мостов через водные преграды, эвакуации и ремонта техники и вооружения береговых войск, подготовки необорудованного побережья для обеспечения материальными ресурсами сил флота.