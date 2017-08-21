Россия удвоила число совместных военных разработок с зарубежными странами

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Россия с 2014 года в два раза увеличила количество совместных с зарубежными государствами разработок военной продукции, заявил журналистам в понедельник гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"В настоящее время в проработке "Рособоронэкспорта" со стратегическими партнерами России, а также другими странами находятся более 200 проектов НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ). Эта цифра с каждым годом растет. Динамика роста хорошая. Например, до 2014 года количество таких проектов не превышало 100", — сказал он.

По словам Михеева, самое большое число в НИОКР Россия ведет с Индией и Китаем. В частности, речь идет о совместных проектах в области техники ВВС, ВМФ, ПВО и Сухопутных войск.

"Один из ярких примеров — индийский авиационный двигатель "Кавери". Мы участвовали в его создании, доработке и испытаниях. Сейчас проект близится к завершению", — добавил глава РОЭ.