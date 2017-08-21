На Ставрополье экипажи штурмовиков уничтожили условный лагерь диверсантов

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Экипажи штурмовиков Су-25СМ на учениях уничтожили условный лагер диверсантов на полигоне в Ставропольском крае, сообщил в понедельник начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

"Экипажи штурмовиков Су-25СМ штурмового авиаполка Южного военного округа в ходе плановых летно-тактических занятий уничтожили крупную базу условных незаконных вооруженных формирований (НВФ) на полигоне в Ставропольском крае. По легенде учения, на территории данного региона в лесном массиве горной местности условными террористами был оборудован тренировочный лагерь для подготовки 20 диверсионно-разведывательных групп по 10 человек в каждой", — сказал он.

По словам Астафьева, штурмовики совершили несколько боевых вылетов с пуском управляемых ракет и сбросом корректируемых авиабомб, уничтожив при этом объекты условной базы боевиков, в том числе 5 крупных схронов с оружием и боеприпасами, а также самих "диверсантов".