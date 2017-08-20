Военные ЮВО направились в Волгоградскую область для тушения лесного пожара

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Более ста военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) направлены для тушения природного пожара на площади порядка 300 гектар в Волгоградской области, угрозы населенным пунктам и военным объектам нет, сообщили в пресс-службе военного округа.

"Более 100 военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) и 7 единиц специальной и автомобильной техники направлены для предотвращения распространения и ликвидации природного пожара в районе поселка Гурмак в Волгоградской области. Площадь очагов возгорания составляет около 300 гектар. Угрозы населенным пунктам и объектам Минобороны РФ пожар не представляет", — говорится в сообщении.

В связи с установившейся жаркой погодой на территории ЮВО, а также высокой степенью пожароопасности для ликвидации возможных последствий чрезвычайных ситуаций в ряде регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов созданы и содержатся 20 сводных отрядов.

Группировка сил и средств насчитывает более 9 тысяч военнослужащих и свыше 1300 единиц инженерной, пожарной и другой техники, готовых к выполнению задач в зонах пожаров и других ЧС во взаимодействии с подразделениями МЧС. К выполнению задач по тушению пожаров в готовности находится вертолетный авиаотряд из состава 4А ВВС и ПВО, оборудованный водосливными устройствами на 5 и 15 тонн.