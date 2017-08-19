Экс-главкома ВВС Дейнекина могут похоронить на военном кладбище в Мытищах

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Экс-главнокомандующий Военно-воздушными силами РФ, вице-президент клуба военачальников, Герой России Петр Дейнекин, скоропостижно скончавшийся в субботу в Москве от инфаркта, может быть похоронен на военно-мемориальном комплексе в подмосковных Мытищах, сообщил РИА Новости представитель клуба полковник Николай Дерябин.

Ранее о смерти первого главнокомандующего ВВС России, занимавшего этот пост с 1992 по 1998 год, сообщил его сын Михаил Дейнекин.

"Предварительно, Дейнекин будет похоронен на кладбище военно-мемориального комплекса в Мытищах", — заявил агентству Дерябин, отметив, что бывший главком ВВС скончался от инфаркта на 80-м году жизни.

"Еще вчера он принимал участие в торжественном собрании, посвященном Дню Воздушного флота. Сам ехал за рулем собственного автомобиля", — отметил Дерябин. Он напомнил, что всего неделю назад Дейнекин пилотировал военно-транспортный самолет "Дуглас" во время военно-воздушного парада в Кубинке.

Как добавил представитель клуба военачальников, Дейнекин был инициатором празднования Дня Военно-воздушных сил России, который ежегодно отмечается 12 августа.