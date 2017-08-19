Корабли Балтфлота проведут учебный бой на форуме "Армия-2017" в Кронштадте

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Экипажи кораблей Балтийского флота проведут артиллерийский бой с условным противником в рамках военного форума "Армия-2017" в Кронштадте, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан первого ранга Роман Мартов.

По его словам, более 15 кораблей и катеров примут участие в показе современных образцов вооружения, военной и специальной техники ВМФ в Кронштадте в рамках проведения форума "Армия-2017". В мероприятии будут задействованы порядка 1,5 тысячи военнослужащих Балтийского флота.

"На открытии Международного военно-технического форума, которое состоится 22 августа, экипажами кораблей Балтийского флота будут продемонстрирован ряд элементов боевой подготовки — артиллерийский бой с кораблем условного противника, траление и подрыв плавающей мины, демонстрация огневой мощи кораблей и катеров, высадка морского десанта, освобождение судна, захваченного пиратами, оказание помощи условно аварийному кораблю, "вальс буксиров" и другие элементы боевой подготовки", — рассказал Мартов.

Все дни работы форума часть кораблей будет открыта для посещения специалистами и гостями форума. После завершения работы форума командованием Балтийского флота будет спланирован межбазовый переход кораблей-участников форума к местам постоянного базирования.