МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Каспийская флотилия провела более 500 учений, боевых стрельб и сборов с начала этого года, что способствовало повышению боевой готовности и слаженности соединений и воинских частей, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.
Он подчеркнул, что в 2015 году корабли флотилии первыми нанесли удар современными высокоточными крылатыми ракетами "Калибр" по позициям боевиков в Сирии на расстоянии более 1,5 тысячи километров.
"Сегодня в составе флотилии свыше 70 кораблей и судов, более половины из них — это современные образцы", — сказал Шойгу.
По его словам, только за последние пять лет в состав объединения вошли три новейших корабля с ракетными комплексами "Калибр", восемь артиллерийских, противодиверсионных и десантных катеров.
"Постоянно улучшается боевая выучка личного состава. С начала года проведено более 500 учений, боевых стрельб и сборов, что способствовало повышению боевой готовности и слаженности соединений и воинских частей", — сказал министр.