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Безопасность

Минобороны опубликовало видео пуска ракеты "Калибр" из Баренцева моря

13:0418.08.2017
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видеозапись успешного пуска крылатой ракеты морского базирования "Калибр" с атомной подводной лодки "Северодвинск" в Баренцевом море.

Российская атомная подводная лодка стратегического назначения проекта 955 Владимир Мономах. Архивное фото
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
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Пуск был произведен из подводного положения по полигону Чижа в Архангельской области. Расстояние до мишени составило около 600 километров.

По данным объективного контроля, стрельба была выполнена с заданной точностью и с подтверждением всех полетных и технических параметров.

Крылатые ракеты "Калибр"

Малый ракетный корабль (МРК) нового поколения Град Свияжск
© Фото : предоставлено пресс-службой ЮВО
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Крылатые ракеты "Калибр" изначально разрабатывались для вооружения новейших многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885 "Ясень". Затем ими стали вооружать как подводные лодки проекта 636, так и надводные корабли. Дальность действия "Калибров" составляет около 2500 километров.

Впервые ракеты данного класса были использованы против экстремистов в Сирии 7 октября 2015 года, когда ракетный корабль проекта 11661К "Дагестан" и малые ракетные корабли проекта 2163 "Град Свияжск", "Великий Устюг" и "Углич" выпустили 26 крылатых ракет "Калибр-НК" из акватории Каспийского моря.

Проект "Ясень"

Многоцелевая атомная подводная лодка четвертого поколения "Северодвинск" является головным кораблем проекта "Ясень" и поступила на вооружение ВМФ в июне 2014 года. В марте 2017 года на воду спущена вторая подлодка модернизированной версии "Казань". Строятся еще пять кораблей, в том числе "Ульяновск", который заложен 28 июля.

На церемонии закладки многоцелевого атомного подводного крейсера Ульяновск
© РИА Новости / Павел Кононов
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Водоизмещение АПЛ проекта "Ясень" составляет 13,8 тысячи тонн, глубина погружения — 520 метров, подводная скорость — 31 узел. Они могут находиться в автономном плавании сто суток. Экипаж корабля — 64 человека. На вооружении находятся мины, торпеды калибра 533 миллиметра, крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс".

Ожидается, что на смену проекту "Ясень" после 2025 года придут подводные лодки пятого поколения "Хаски". По своим комплексам вооружений они будет универсальными, то есть смогут нести комплексы противокорабельных, а также баллистических ракет. При этом, по оценкам экспертов, по ходовым качествам, малошумности и автономности плавания "Хаски" будут существенно превосходить американские аналоги.

Российская атомная подводная лодка Ульяновск
Российская атомная подводная лодка "Ульяновск"
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