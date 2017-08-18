Минобороны опубликовало видео пуска ракеты "Калибр" из Баренцева моря

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видеозапись успешного пуска крылатой ракеты морского базирования "Калибр" с атомной подводной лодки "Северодвинск" в Баренцевом море.

Пуск был произведен из подводного положения по полигону Чижа в Архангельской области. Расстояние до мишени составило около 600 километров.

По данным объективного контроля, стрельба была выполнена с заданной точностью и с подтверждением всех полетных и технических параметров.

Крылатые ракеты "Калибр"

© Фото : предоставлено пресс-службой ЮВО Малый ракетный козырь. Каспийские "Буяны" способны дать бой даже крейсеру Крылатые ракеты "Калибр" изначально разрабатывались для вооружения новейших многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885 "Ясень". Затем ими стали вооружать как подводные лодки проекта 636, так и надводные корабли. Дальность действия "Калибров" составляет около 2500 километров.

Впервые ракеты данного класса были использованы против экстремистов в Сирии 7 октября 2015 года, когда ракетный корабль проекта 11661К "Дагестан" и малые ракетные корабли проекта 2163 "Град Свияжск", "Великий Устюг" и "Углич" выпустили 26 крылатых ракет "Калибр-НК" из акватории Каспийского моря.

Проект "Ясень"

Многоцелевая атомная подводная лодка четвертого поколения "Северодвинск" является головным кораблем проекта "Ясень" и поступила на вооружение ВМФ в июне 2014 года. В марте 2017 года на воду спущена вторая подлодка модернизированной версии "Казань". Строятся еще пять кораблей, в том числе "Ульяновск", который заложен 28 июля.

Водоизмещение АПЛ проекта "Ясень" составляет 13,8 тысячи тонн, глубина погружения — 520 метров, подводная скорость — 31 узел. Они могут находиться в автономном плавании сто суток. Экипаж корабля — 64 человека. На вооружении находятся мины, торпеды калибра 533 миллиметра, крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс".

Ожидается, что на смену проекту "Ясень" после 2025 года придут подводные лодки пятого поколения "Хаски". По своим комплексам вооружений они будет универсальными, то есть смогут нести комплексы противокорабельных, а также баллистических ракет. При этом, по оценкам экспертов, по ходовым качествам, малошумности и автономности плавания "Хаски" будут существенно превосходить американские аналоги.