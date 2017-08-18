Шойгу рассказал об укреплении позиций Центрального военного округа

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Более тысячи единиц военной техники поступит на вооружение Центрального военного округа по итогам этого года, сообщил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии.

"В целях совершенствования боевого состава в войска округа в 2017 году будет поставлено более тысячи единиц вооружения и военной техники. Для развития военной инфраструктуры в текущем году планируется ввести в эксплуатацию более четырёхсот зданий и сооружений", — перечислил министр.

По его словам, в дальнейшем ЦВО продолжит совершенствовать структуру соединений, строительство новых военных городков и переоснащение войск.

"Завершено строительство объектов зоны хранения техники в ракетной бригаде, дислоцированной в Свердловской области. Возведён комплекс отапливаемых тентомобильных укрытий для комплексов "Искандер-М" с внутренними подъездными дорогами, ограждением, системой охраны и сигнализации", — сказал министр.

По его словам, военнослужащие округа в этом году помогали местным властям в тушении лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области и в предотвращении ледяных заторов на реках Алтайского края и Челябинской области. Кроме того, военных привлекали к ликвидации последствий схода селевой лавины на пути реки Пяндж в Таджикистане.