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Выигравшие "Танковый биатлон" сахалинские танкисты с почетом едут домой

Сюжет:
АрМИ - 2017 (101)
06:0618.08.2017
03510
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкТанк команды армии России в финальной эстафете на соревнованиях по танковому биатлону Армейских международных Игр-2017. Архивное фотоТанк команды армии России в финальной эстафете на соревнованиях по танковому биатлону Армейских международных Игр-2017. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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ХАБАРОВСК, 18 авг – РИА Новости. Танкистов Восточного военного округа, ставших чемпионами мира в "Танковом биатлоне" встречали в Хабаровске как самых дорогих гостей: рота почетного караула, военный оркестр, хлеб-соль, а теперь они едут домой, где не были уже пять месяцев.

Сборная команда России, в которую вошли три танковых экипажа из Восточного и один экипаж из Южного военного округа, показала в международном этапе конкурса "Танковый биатлон" лучшие результаты среди команд 19 стран. Замкомандующего округа генерал Сергей Долотин на церемонии в ночь на пятницу от имени командующего вручил им почетные грамоты.

О своих впечатлениях от соревнований РИА Новости рассказали победители и их тренер — начальник отделения управления боевой подготовки Восточного округа Алексей Рощенко.

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Гонка победителей: финальный этап "Танкового биатлона" на АрМИ-2017

Дальний Восток – кузница кадров

Экипажи Восточного округа уже несколько лет в составе сборной приносят победу России в международных состязаниях "Танкового биатлона". И в этом, и в 2016 году отличились танкисты 39-й мотострелковой бригады из Южно-Сахалинска.

Экипаж команды армии России после финиша в полуфинальной эстафете на соревнованиях по танковому биатлону Армейских международных Игр-2017 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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"Военнослужащие танкового батальона 39-й отдельной мотострелковой бригады в этом году в составе команды России заняли первое место в чемпионате мира по "Танковому биатлону". Наши ребята в индивидуальной гонке заняли первое и третье место, и в эстафете в составе команды первое место — неоспоримое, с большим отрывом от других участников финала", — сказал Рощенко.

В финальном заезде "Танкового биатлона" российские танкисты прошли трассу за 1 час 30 минут 43 секунды, оторвавшись от конкурентов на 15 минут — это колоссальная разница во времени в соревнованиях, где счет идет на секунды. Серебро взяла команда из Казахстана с результатом 1 час 45 минут 41 секунда, бронзу Китай – 1 час 46 минут и 5 секунд, а замкнули четверку лидеров танкисты из Белоруссии – 1 час 46 минут и 51 секунда.

В индивидуальной гонке все три призовых места заняли российские команды – первое и третье места у дальневосточников, второе у танкистов Южного округа. Лучший результат этого этапа — 19 минут и 10 секунд — показал экипаж Александра Демьянова из Южно-Сахалинска.

Танковые экипажи перед началом полуфинальной эстафеты в соревнованиях по танковому биатлону Армейских международных Игр-2017 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сам старший сержант Демьянов считает, что второй год подряд сахалинским танкистам помогают побеждать упорные тренировки и талант педагогов-наставников.

"Я участвую в соревнованиях с 2014 года. На международный этап попал во второй раз, в прошлом году был в запасном экипаже. По результатам тренировок в этом году попал в основной состав. Сложностей особо не было, все отработано до автоматизма. Спасибо полковнику Вячеславу Жаблову и полковнику Алексею Рощенко. Они нас так подготовили к соревнованиям", — сказал танкист.

Десять часов тренировок ежедневно — не до компьютерных танков

Три танковых экипажа — девять ребят, все они служат в войсках по контракту после прохождения службы по призыву в танковых войсках. "Военкомат призвал, посмотрели, что маленького роста и взяли в танкисты", — шутят они. И признаются, что настоящие танкисты в компьютерные танки не играют. Некогда.

Ребята начали готовиться к играм более пяти месяцев назад. Восьмого марта они отправились в Хабаровск на окружные соревнования. Потом еще два месяца тренировались в западных регионах России. Поэтому на соревнованиях ощущали себя даже не единой командой, а единым организмом. "Мы прожили почти полгода вместе в одной казарме. Все делали вместе. Конечно, мы будем друг друга чувствовать", — делятся они.

"Каждый день у нас были тренировки с 9 до 19 часов с перерывом на обед один час. Мы и психологически были подготовлены, с нами работали психологи, и морально настраивались на победу", — говорит Дмитрий Воронин.

Их наставник отмечает особое упорство экипажей в достижении цели.

"Ребята проявляли себя с первых дней тренировок. Желая войти в состав сборной команды России, готовились сначала для участия во всеармейском этапе. И в плохую погоду тренировались, всячески желая доказать, что они лучшие танкисты в вооруженных силах и мире, что у них и получилось", — сказал Рощенко.

Огонь, грязь и рвы с водой: соревнования по танковому биатлону в Алабино
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМеждународный конкурс "Танковый биатлон" проходит с 29 июля по 12 августа на военном полигоне в подмосковном Алабино.Участники индивидуальной гонки соревнований по танковому биатлону команды армии Киргизии Армейских международных Игр-2017 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Илья Питалев
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Международный конкурс "Танковый биатлон" проходит с 29 июля по 12 августа на военном полигоне в подмосковном Алабино.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ конкурсе принимают участие команды из 19 стран: России, Азербайджана, Армении, Анголы, Белоруссии, Венесуэлы, Зимбабве, Индии, Ирана, Казахстана, Кувейта, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сербии, Таджикистана и Уганды.Экипажи команды армии России участвуют в индивидуальной гонке соревнований по танковому биатлону Армейских международных Играх-2017 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В конкурсе принимают участие команды из 19 стран: России, Азербайджана, Армении, Анголы, Белоруссии, Венесуэлы, Зимбабве, Индии, Ирана, Казахстана, Кувейта, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сербии, Таджикистана и Уганды.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкКаждая команда, участвующая в турнире, состоит из начальника, четырех танковых экипажей, тренерской группы из двух человек и отделения технического обеспечения.Участники индивидуальной гонки соревнований по танковому биатлону команды армии Армении Армейских международных Игр-2017 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Илья Питалев
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Каждая команда, участвующая в турнире, состоит из начальника, четырех танковых экипажей, тренерской группы из двух человек и отделения технического обеспечения.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанк"Танковый биатлон" проходит в два этапа: первый включает в себя индивидуальную гонку экипажей, а во втором - "Эстафете" - определится лучшая команда турнира.Участники индивидуальной гонки соревнований по танковому биатлону команды министерства обороны Зимбабве Армейских международных Игр-2017 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Танковый биатлон" проходит в два этапа: первый включает в себя индивидуальную гонку экипажей, а во втором - "Эстафете" - определится лучшая команда турнира.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПосетители на подмосковном полигоне Алабино, где проходят индивидуальные гонки соревнований по танковому биатлону.Посетители на подмосковном полигоне Алабино, где проходит индивидуальной гонки соревнований по танковому биатлону Армейских международных Игр-2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Посетители на подмосковном полигоне Алабино, где проходят индивидуальные гонки соревнований по танковому биатлону.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВо время индивидуальной гонки определяется рейтинг каждого экипажа всех команд.Участники индивидуальной гонки соревнований по танковому биатлону команды министерства обороны Белоруссии Армейских международных Игр-2017 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Илья Питалев
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Во время индивидуальной гонки определяется рейтинг каждого экипажа всех команд.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкИндивидуальная гонка экипажей включает в себя три круга соревнований с выполнением трех стрельб. На первом кругу из пушки надо уничтожить "танк", на втором - при помощи зенитного пулемета сбить "вертолет", а на третьем круге выполняется стрельба из спаренного танкового пулемета Калашникова по "РПГ".Член экипажа танка Т-72 команды Анголы на соревнованиях по танковому биатлону в рамках Армейских международных играх АрМИ-2017 на полигоне Алабино в Московской области
© РИА Новости / Илья Питалев
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Индивидуальная гонка экипажей включает в себя три круга соревнований с выполнением трех стрельб. На первом кругу из пушки надо уничтожить "танк", на втором - при помощи зенитного пулемета сбить "вертолет", а на третьем круге выполняется стрельба из спаренного танкового пулемета Калашникова по "РПГ".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкРезультат заезда танкового экипажа складывается из общего времени, потраченного на прохождение дистанции, и количества начисленных штрафных баллов.Участники индивидуальной гонки соревнований по танковому биатлону команды армии Индии Армейских международных Игр-2017 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Илья Питалев
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Результат заезда танкового экипажа складывается из общего времени, потраченного на прохождение дистанции, и количества начисленных штрафных баллов.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкДвенадцать команд турнира, набравшие наибольшее количество баллов по итогам индивидуальной гонки, выходят в полуфинал и участвуют в этапе "Эстафета".Экипаж команды армии Китая участвует в индивидуальной гонке соревнований по танковому биатлону Армейских международных Игр-2017 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Двенадцать команд турнира, набравшие наибольшее количество баллов по итогам индивидуальной гонки, выходят в полуфинал и участвуют в этапе "Эстафета".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВо время "Эстафеты" на старт выходят одновременно четыре танка от разных команд. Участие в этом этапе соревнований принимают три танковых экипажа от одной команды, которые, сменяя друг друга, выступают на одном танке.Болельщики команды армии Ирана во время индивидуальной гонки соревнований по танковому биатлону Армейских международных Игр-2017 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Во время "Эстафеты" на старт выходят одновременно четыре танка от разных команд. Участие в этом этапе соревнований принимают три танковых экипажа от одной команды, которые, сменяя друг друга, выступают на одном танке.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЭтап "Эстафеты" включает в себя скоростную гонку, фланговую стрельбу из пушки, а также стрельбу их зенитного или спаренного пулеметов по трем мишеням.Экипаж команды армии Монголии участвует в индивидуальной гонке соревнований по танковому биатлону Армейских международных Игр-2017 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Этап "Эстафеты" включает в себя скоростную гонку, фланговую стрельбу из пушки, а также стрельбу их зенитного или спаренного пулеметов по трем мишеням.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСреди препятствий, которые экипажи танков должны преодолеть на трассе, - брод, колейный мост, курган, противотанковый ров, минно-взрывное загорождение, косогор и огненная полоса.Участники индивидуальной гонки соревнований по танковому биатлону команды министерства обороны Казахстана Армейских международных Игр-2017 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Илья Питалев
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Среди препятствий, которые экипажи танков должны преодолеть на трассе, - брод, колейный мост, курган, противотанковый ров, минно-взрывное загорождение, косогор и огненная полоса.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЗа обход большинства препятствий или наезд на "мину" экипажу назначается штрафной круг.Экипаж команды армии Сербии участвует в индивидуальной гонке соревнований по танковому биатлону Армейских международных Игр-2017 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Евгений Биятов
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За обход большинства препятствий или наезд на "мину" экипажу назначается штрафной круг.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЗа первые два выходных дня зрителями конкурса "Танковый биатлон" стали около 40 тысяч человек. Еще несколько десятков тысяч человек присутствовали на церемонии открытия соревнований и приезжали посмотреть на гонки в течение недели.Посетители во время соревнований по танковому биатлону на полигоне Алабино
© РИА Новости / Евгений Биятов
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За первые два выходных дня зрителями конкурса "Танковый биатлон" стали около 40 тысяч человек. Еще несколько десятков тысяч человек присутствовали на церемонии открытия соревнований и приезжали посмотреть на гонки в течение недели.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСудьи турнира отмечают, что в этом году процент поражения целей у всех команд увеличился фактически в три раза, на этих соревнованиях экипажи выходят на "олимпийский" уровень, когда борьба идет за секунды.Экипажи команд на старте индивидуальной гонки соревнований по танковому биатлону Армейских международных Игр-2017 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Судьи турнира отмечают, что в этом году процент поражения целей у всех команд увеличился фактически в три раза, на этих соревнованиях экипажи выходят на "олимпийский" уровень, когда борьба идет за секунды.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПервый этап соревнований завершился 6 августа, а с 8 августа начинаются заезды 12 команд в полуфинале.Участник индивидуальной гонки соревнований по танковому биатлону команды армии Никарагуа Армейских международных Игр-2017 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Первый этап соревнований завершился 6 августа, а с 8 августа начинаются заезды 12 команд в полуфинале.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПока два первых места в турнирной таблице занимают российские экипажи, третье место — экипаж КНР, четвертое — у Казахстана, а пятое — у экипажа из Белоруссии.Экипаж танка Т-72 команды Кувейта на дистанции соревнований по танковому биатлону в рамках Армейских международных играх АрМИ-2017 на полигоне Алабино в Московской области
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пока два первых места в турнирной таблице занимают российские экипажи, третье место — экипаж КНР, четвертое — у Казахстана, а пятое — у экипажа из Белоруссии.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ первом полуфинале танкового биатлона также победила российская сборная. Команда заняла первое место с результатом — 1 час 36 минут.Экипаж команды армии России после финиша в полуфинальной эстафете на соревнованиях по танковому биатлону Армейских международных Игр-2017 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
В первом полуфинале танкового биатлона также победила российская сборная. Команда заняла первое место с результатом — 1 час 36 минут.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ первом полуфинале турнира, помимо сборной России, участвовали команды Азербайджана, Сербии и Киргизии.Танковые экипажи перед началом полуфинальной эстафеты в соревнованиях по танковому биатлону Армейских международных Игр-2017 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В первом полуфинале турнира, помимо сборной России, участвовали команды Азербайджана, Сербии и Киргизии.
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Сильные соперники, счет на секунды

Основными соперниками в биатлоне у российских танкистов были команды из Казахстана, Китая и Белоруссии. Все команды-участницы, кроме Китая и Индии, выступали на танках Т-72Б3. Технику предоставил изготовитель — "Уралвагонзавод". Белоруссия выступала на усовершенствованной версии этого танка.

"Соперники были очень сильны. Казахстан, Китай, Белоруссия, Индия. Удалось нам их обойти, потому что было 100% поражение и очень быстро все это делали, механики хорошо водили машины, большая слаженность экипажа, действовали быстро и четко", — объясняет командир танка Демьянов.

Церемония открытия Армейских международных игр АрМИ-2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Он уточнил, что с первого выстрела экипаж поразил мишень вертолета, а макет расчета противотанковой управляемой установки со второго выстрела. На этом тоже удалось сэкономить время.

"В индивидуальной гонке мы стреляли с места, а во время фланговой гонки стрельбы приводились на первой передаче – это около пяти километров в час. Сложность в том, чтобы поразить мишень", — делится впечатлениями наводчик-оператор Илья Ишимов.

Механик-водитель Игорь Шеленин говорит, что танк идет со скоростью 65 километров в час – это большая скорость для многотонной машины. Важно не ошибиться, чтобы не потерять драгоценное время на исправление недочетов.

Участники соревнований по танковому биатлону команды министерства обороны России на 1-ом этапе Армейских международных игр - 2016
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"За что переживали? Механик переживал за 20-е препятствие – "змейку", и за "гребенку". После "гребенки" сделали минно-взрывное заграждение, там если не так повернул, то считай по минам поехал — и это уже сразу штрафная площадка. И еще сложен поворот перед бродом: он бетонированный, и машину сильно заносит. У нас в индивидуальной гонке машину так и занесло, поэтому потеряли 20 секунд, а это много", — вспоминает Демьянов.

Он говорит, что "ехали с настроем победить". "Другого варианта не было. А когда победили, было много эмоций, не передать", — говорит танкист.

Наконец домой

Ребята признаются, что за долгие пять месяцев очень соскучились по дому, хотят быстрее обнять своих родных.

А еще мечтали выспаться и очень скучали по красной икре.

"Сейчас приедем, как раз сезон!" — смеются танкисты.

В пятницу ребята прилетают на Сахалин, где их ждут семьи, друзья и долгожданный, заслуженный отпуск.

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