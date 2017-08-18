Выигравшие "Танковый биатлон" сахалинские танкисты с почетом едут домой

Танк команды армии России в финальной эстафете на соревнованиях по танковому биатлону Армейских международных Игр-2017. Архивное фото

Танк команды армии России в финальной эстафете на соревнованиях по танковому биатлону Армейских международных Игр-2017. Архивное фото

ХАБАРОВСК, 18 авг – РИА Новости. Танкистов Восточного военного округа, ставших чемпионами мира в "Танковом биатлоне" встречали в Хабаровске как самых дорогих гостей: рота почетного караула, военный оркестр, хлеб-соль, а теперь они едут домой, где не были уже пять месяцев.

Сборная команда России, в которую вошли три танковых экипажа из Восточного и один экипаж из Южного военного округа, показала в международном этапе конкурса "Танковый биатлон" лучшие результаты среди команд 19 стран. Замкомандующего округа генерал Сергей Долотин на церемонии в ночь на пятницу от имени командующего вручил им почетные грамоты.

О своих впечатлениях от соревнований РИА Новости рассказали победители и их тренер — начальник отделения управления боевой подготовки Восточного округа Алексей Рощенко.

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Дальний Восток – кузница кадров



Экипажи Восточного округа уже несколько лет в составе сборной приносят победу России в международных состязаниях "Танкового биатлона". И в этом, и в 2016 году отличились танкисты 39-й мотострелковой бригады из Южно-Сахалинска.

"Военнослужащие танкового батальона 39-й отдельной мотострелковой бригады в этом году в составе команды России заняли первое место в чемпионате мира по "Танковому биатлону". Наши ребята в индивидуальной гонке заняли первое и третье место, и в эстафете в составе команды первое место — неоспоримое, с большим отрывом от других участников финала", — сказал Рощенко.

В финальном заезде "Танкового биатлона" российские танкисты прошли трассу за 1 час 30 минут 43 секунды, оторвавшись от конкурентов на 15 минут — это колоссальная разница во времени в соревнованиях, где счет идет на секунды. Серебро взяла команда из Казахстана с результатом 1 час 45 минут 41 секунда, бронзу Китай – 1 час 46 минут и 5 секунд, а замкнули четверку лидеров танкисты из Белоруссии – 1 час 46 минут и 51 секунда.

В индивидуальной гонке все три призовых места заняли российские команды – первое и третье места у дальневосточников, второе у танкистов Южного округа. Лучший результат этого этапа — 19 минут и 10 секунд — показал экипаж Александра Демьянова из Южно-Сахалинска.

Сам старший сержант Демьянов считает, что второй год подряд сахалинским танкистам помогают побеждать упорные тренировки и талант педагогов-наставников.

"Я участвую в соревнованиях с 2014 года. На международный этап попал во второй раз, в прошлом году был в запасном экипаже. По результатам тренировок в этом году попал в основной состав. Сложностей особо не было, все отработано до автоматизма. Спасибо полковнику Вячеславу Жаблову и полковнику Алексею Рощенко. Они нас так подготовили к соревнованиям", — сказал танкист.

Десять часов тренировок ежедневно — не до компьютерных танков

Три танковых экипажа — девять ребят, все они служат в войсках по контракту после прохождения службы по призыву в танковых войсках. "Военкомат призвал, посмотрели, что маленького роста и взяли в танкисты", — шутят они. И признаются, что настоящие танкисты в компьютерные танки не играют. Некогда.

Ребята начали готовиться к играм более пяти месяцев назад. Восьмого марта они отправились в Хабаровск на окружные соревнования. Потом еще два месяца тренировались в западных регионах России. Поэтому на соревнованиях ощущали себя даже не единой командой, а единым организмом. "Мы прожили почти полгода вместе в одной казарме. Все делали вместе. Конечно, мы будем друг друга чувствовать", — делятся они.

"Каждый день у нас были тренировки с 9 до 19 часов с перерывом на обед один час. Мы и психологически были подготовлены, с нами работали психологи, и морально настраивались на победу", — говорит Дмитрий Воронин.

Их наставник отмечает особое упорство экипажей в достижении цели.

"Ребята проявляли себя с первых дней тренировок. Желая войти в состав сборной команды России, готовились сначала для участия во всеармейском этапе. И в плохую погоду тренировались, всячески желая доказать, что они лучшие танкисты в вооруженных силах и мире, что у них и получилось", — сказал Рощенко.

Сильные соперники, счет на секунды



Основными соперниками в биатлоне у российских танкистов были команды из Казахстана, Китая и Белоруссии. Все команды-участницы, кроме Китая и Индии, выступали на танках Т-72Б3. Технику предоставил изготовитель — "Уралвагонзавод". Белоруссия выступала на усовершенствованной версии этого танка.

"Соперники были очень сильны. Казахстан, Китай, Белоруссия, Индия. Удалось нам их обойти, потому что было 100% поражение и очень быстро все это делали, механики хорошо водили машины, большая слаженность экипажа, действовали быстро и четко", — объясняет командир танка Демьянов.

Он уточнил, что с первого выстрела экипаж поразил мишень вертолета, а макет расчета противотанковой управляемой установки со второго выстрела. На этом тоже удалось сэкономить время.

"В индивидуальной гонке мы стреляли с места, а во время фланговой гонки стрельбы приводились на первой передаче – это около пяти километров в час. Сложность в том, чтобы поразить мишень", — делится впечатлениями наводчик-оператор Илья Ишимов.

Механик-водитель Игорь Шеленин говорит, что танк идет со скоростью 65 километров в час – это большая скорость для многотонной машины. Важно не ошибиться, чтобы не потерять драгоценное время на исправление недочетов.

"За что переживали? Механик переживал за 20-е препятствие – "змейку", и за "гребенку". После "гребенки" сделали минно-взрывное заграждение, там если не так повернул, то считай по минам поехал — и это уже сразу штрафная площадка. И еще сложен поворот перед бродом: он бетонированный, и машину сильно заносит. У нас в индивидуальной гонке машину так и занесло, поэтому потеряли 20 секунд, а это много", — вспоминает Демьянов.

Он говорит, что "ехали с настроем победить". "Другого варианта не было. А когда победили, было много эмоций, не передать", — говорит танкист.

Наконец домой



Ребята признаются, что за долгие пять месяцев очень соскучились по дому, хотят быстрее обнять своих родных.

А еще мечтали выспаться и очень скучали по красной икре.

"Сейчас приедем, как раз сезон!" — смеются танкисты.

В пятницу ребята прилетают на Сахалин, где их ждут семьи, друзья и долгожданный, заслуженный отпуск.