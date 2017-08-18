Минобороны сообщило, что до конца года получит 3,7 тысячи новых квартир

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Строители передадут Минобороны России 13 жилых домов на 3,7 тысяч квартир в Москве в 2017 году, сообщил журналистам руководитель департамента жилищного обеспечения Минобороны Сергей Пирогов.

"Постоянное жилье в Москве ждут 9,1 тысячи военнослужащих, что составляет третью часть от всего количества нуждающихся в квартирах. В настоящее время в столице для военных строятся 60 жилых домов на 16 тысяч квартир. В 2015-2017 годах к заселению были подготовлены 36 жилых домов на 8715 квартир", — сказал Пирогов.

"По сведениям главного управления обустройства войск, до конца года ожидается передача для заселения еще 13 жилых домов на 3,7 тысячи квартир", — добавил он.

Пирогов отметил, что по данным Росреестра, в 2016 году военнослужащие зарегистрировали более 5,8 тысячи прав на жилье — почти на четверть больше, чем в 2015 году, и почти в восемь раз больше показателя 2014 года, когда были зарегистрированы 746 прав. "Таким образом, налицо наращивание темпов обеспечения военнослужащих жилыми помещениями в Москве", — сказал руководитель департамента.

"После передачи для заселения всех строящихся жилых домов квартиры в столице получат не только 100% вставших в очередь до 1 января 2012 года, но и подавляющее большинство очередников, включенных в очередь до 1 января 2015 года. Очередь нуждающихся в постоянном жилье в Москве сократится до 1,8 тысячи военнослужащих, которым мы планируем в 2018 году предложить жилищные субсидии", — заключил Пирогов.