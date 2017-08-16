Испытания комплекса связи для Су-57 завершатся в этом году

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Испытания комплекса средств связи С-111 для истребителя пятого поколения Су-57 завершатся до конца года, сообщили журналистам в среду в пресс-службе холдинга "Росэлектроника".

"Госиспытания комплекса средств связи С-111 для истребителя пятого поколения завершатся до конца 2017 года. Разработка значительно улучшает качество авиационной связи и в несколько раз снижает радиолокационную заметность самолета", — сказали в пресс-службе.

С-111 обеспечивает телефонную радиосвязь и закрытый обмен данными между летательными аппаратами различного назначения, а также пунктами управления (наземными, воздушными, надводными). Комплекс автоматически контролирует работоспособность аппаратуры и передает результаты в информационно-управляющую систему и регистратор полетной информации самолета.

Кроме того, С-111 способен в реальном времени передавать большие объемы информации (голос, видео, данные радиолокационного обнаружения и камер слежения) внутри группы самолетов.

Комплекс связи построен по модульному принципу, что позволяет варьировать количество каналов и адаптировать функции комплекса под различные самолеты и вертолеты.

Су-57 — российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Ранее данный проект, проходящий сегодня испытания, был известен как перспективный авиакомплекс фронтовой авиации (ПАК ФА) и Т-50.