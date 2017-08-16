В Рособоронэкспорте рассказали о резком скачке спроса на боевую авиацию

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В мире произошел резкий скачок спроса на боевую авиацию, ее доля в поставках "Рособоронэкспорта" по итогам года превысит 50%, сообщила пресс-служба компании со ссылкой на гендиректора Александра Михеева.

За последние пять лет доля поставок авиации в общем объеме экспорта компании составляла около 45%.

"Мы отмечаем резкий скачок спроса на боевую авиацию. Ее доля в общем объеме поставок Рособоронэкспорта в 2017 году превысит 50%. При этом компания успешно поставляет продукцию и для других видов вооруженных сил. С 2001 года за рубеж поставлено военной техники и вооружения для сухопутных войск, ПВО и РЭБ на сумму около 45 миллиардов долларов", — сказал Михеев.