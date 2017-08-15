Более 30 экипажей ВКС перебазируются в Кубинку на форум "Армия-2017"

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Экипажи Воздушно-космических сил (ВКС) России, задействованные в международном военно-техническом форуме "Армия-2017", приступили к перебазированию на подмосковный аэродром Кубинка, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Более 30 самолетов и вертолетов ВКС перебазируются в Кубинку для участия в форуме "Армия-2017"… Для зрителей мероприятия будет организован статический и динамический показ современных образцов авиационной техники, стоящей на вооружении ВКС", — говорится в сообщении.

Как поясняется, экспозиция, которая будет развернута на аэродроме, включает более 30 самолетов и вертолетов, в том числе Ту-160, Ту-95МС, А-50У, Ан-148, Су-35С, Су-30СМ, Су-34, МиГ-31БМ, МиГ-29СМТ, Ка-52, Ми-28Н, Ми-35, Ансат-У и многие другие. Кроме того, будут представлены учебная авиация и самолеты Военно-морского флота.

Международный военно-технический форум "Армия-2017" пройдет с 22 по 27 августа.