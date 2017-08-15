В России стартовали масштабные учения РВСН по борьбе с диверсантами

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Экипажи около 40 пусковых установок "Тополь" и "Ярс" отрабатывают борьбу с диверсантами в ходе масштабных учений в четырех регионах России, от Ивановской до Новосибирской областей, сообщает во вторник Минобороны.
Условные диверсанты заранее изучают район, проработают места установки взрывных устройств, засад и маршруты отхода в случае столкновения с противодиверсионными силами.
Выбор и освоение новых маршрутов позволит командирам ракетных полков отрабатывать различные временные нормативы при принятии решения о выводе ракетных комплексов в новые районы.
"В настоящее время различные вводные в полях также отрабатывают подразделения обеспечения и охраны Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), в частности они впервые оборудуют полевые склады: инженерных боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружения, горючего и смазочных материалов, продовольственные и вещевые", — добавили в оборонном ведомстве.