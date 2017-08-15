В ЗВО по учебной тревоге подняли части Первой танковой армии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 авг — РИА Новости. Соединения и воинские части Первой танковой армии Западного военного округа подняты по тревоге в четырёх регионах России в рамках проверки боеготовности, сообщает во вторник пресс-служба ЗВО.

Отмечается, что военные готовятся к совершению многокилометрового марша в назначенные районы.

"В рамках проверки боевой готовности подняты по тревоге соединения и воинские части Первой гвардейской танковой армии ЗВО, дислоцированные в Московской, Нижегородской, Смоленской и Ивановской областях", — говорится в сообщении.

В проверке задействованы, в частности, органы управления, танковое и мотострелковое соединения, артиллерийское, ракетное, зенитное соединения, подразделение радиационной, химической и биологической защиты.

Комиссия штаба ЗВО проверяет качество приведения в высшие степени боеготовности, скрытности совершения марша, организации управления, развертывания полевых узлов связи, отработки задач по охране и обороне районов.

Кроме того, военные отработают вопросы жизнеобеспечения на привалах и остановках, вводные по отражению нападения условного и ориентирования в незнакомом районе. Главной целью проверки является определение способности войск выполнять боевые задачи по предназначению.