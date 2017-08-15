Более ста стран примут участие в военно-техническом форуме "Армия-2017"

ПОЛИГОН АЛАБИНО (Московская область), 15 авг — РИА Новости. Представители более ста иностранных государств станут участниками международного военно-технического форума "Армия-2017", который открывается в подмосковном центре "Патриот" 22 августа. Об этом журналистам сообщил заместитель начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны РФ генерал-майор Роман Кордюков.

"В этом году формат участия расширен, мы ожидаем более ста государств, по крайней мере, у нас есть подтверждение большого числа участников. Формат участия иностранных делегаций различен — от министров обороны до представительств военных атташе", — сказал он.

Кордюков сообщил, что участники экспозиции форума и динамического показа уже прибывают на площадку. Доставлена в Алабино и вся техника для динамических показов — более 200 единиц.

Он сказал, что на статической экспозиции форума будут представлены новейшие образцы вооружений и военной техники, но это будет закрытый показ.

"Важнейшие образцы, безусловно, будут показаны от всех составляющих Вооруженных сил РФ. Широкой публике будет показано все то, что можно показать", — уточнил Кордюков.