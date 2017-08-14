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Безопасность

Шквал огня и стали. Чем опасны потомки советской "Катюши"

17:3514.08.2017
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© РИА Новости / Игорь РуссакПерейти в фотобанкРеактивная система залпового огня ГрадРеактивная система залпового огня Град
© РИА Новости / Игорь Руссак
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости, Андрей Коц. До конца текущего десятилетия новейшие реактивные системы залпового огня "Торнадо-С" должны будут полностью заменить в Вооруженных силах России проверенные временем и реальной войной РСЗО "Смерч". Первые машины этого типа уже начали поступать в армию в 2017 году. Со временем они должны стать основой ударной мощи реактивных артиллерийских бригад Сухопутных войск.

Бойцы ополчения ДНР на линии разграничения. Архивное фото
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
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Разведка ДНР обнаружила РСЗО украинских силовиков у линии разграничения
Как показал опыт последних десятилетий, РСЗО остаются актуальным и эффективным средством огневого поражения наземных целей. Реактивную артиллерию используют обе стороны вооруженного конфликта в Донбассе, сирийские правительственные войска активно долбят позиции террористов российскими "Градами" и "Ураганами". И даже американцы, при всей их любви к  высокоточному оружию, не гнушаются пускать в ход свои MLRS и HIMARS в Ираке и Афганистане. Однако западным РСЗО далеко до российских аналогов — по этому направлению наша страна всегда была безоговорочным лидером.

Сын "Катюши"

Легендарная Катюша
© РИА Новости, Инфографика
Легендарная "Катюша"
Первой отечественной РСЗО по праву считается легендарный гвардейский реактивный миномет БМ-13. Свое боевое крещение "Катюша" прошла 14 июля 1941 года: батарея секретных на тот момент машин под командованием капитана Ивана Флерова нанесла удар по скоплению немецкой техники и пехоты на железнодорожной станции под Оршей. Всего за восемь секунд подразделение выпустило по позициям противника девяносто шесть 132-мм реактивных снарядов (РС). Эффект поражал воображение: район цели перерыло взрывами, как пахотное поле гигантским плугом. Низкая точность "Катюш" компенсировалась большим количеством одновременно подрывающихся снарядов, накрывающих большую площадь огнем и осколками. Этого оружия немцы в годы Великой Отечественной войны боялись больше всего.

© РИА Новости / Тимофей МельникПерейти в фотобанкЗалп гвардейских минометов "Катюша"
© РИА Новости / Тимофей Мельник
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Залп гвардейских минометов "Катюша"

Первым послевоенным сыном "Катюши" стал "Град" — советская РСЗО БМ-21 калибра 122-мм. Эти машины были появились в войсках в 1963 году и до сих пор стоят на вооружении Ракетных войск и артиллерии (РВиА) ВС России и более чем пятидесяти иностранных государств. Один "Град" способен за 20 секунд выпустить 40 реактивных снарядов и поразить цели на площади в 15-20 гектаров на удалении до 25-30 километров. Основной тип боеприпасов — осколочно-фугасные, кассетные и зажигательные.

Групповые удары из Урагана, Града и гаубиц – учение артиллерии под Оренбургом
© Минобороны РФ
Групповые удары из "Урагана", "Града" и гаубиц – учение артиллерии под Оренбургом
Впервые руководство СССР испытало "Грады" в бою в марте 1969 года во время советско-китайского пограничного конфликта на острове Даманский. Напомним, КНР попыталась силой отнять у СССР небольшой клочок суши на реке Уссури. На Даманский вторглась войсковая группировка — до двух с половиной тысяч штыков с бронетехникой и тяжелым вооружением. В ходе двухнедельных боев погибли 58 советских пограничников, до последнего отбивавших атаки превосходящих сил противника.

Конфликт завершился молниеносно 15 марта 1969 года. В 17:00 командующий войсками Дальневосточного военного округа генерал-полковник Олег Лосик отдал приказ об артиллерийском ударе по Даманскому силами 12 установок "Град" 13-го отдельного реактивного дивизиона. А десять минут спустя в контратаку пошла советская пехота, занявшая Даманский, почти не встречая сопротивления. В результате артналета "Градов" Китай потерял более 800 человек убитыми и больше на остров не покушался.

"Ураган" и "Смерч"

В 1975 году на вооружение Советской армии начали поступать новые, еще более мощные РСЗО — БМ-27 "Ураган". В отличие от "Градов", у этих систем было меньше направляющих (пусковых труб) — шестнадцать против сорока. Однако 220-мм реактивные снаряды с боевой частью весом около 240 килограммов по своей поражающей силе превзошли 122-мм боеприпасы БМ-21.  Полный залп одного "Урагана" накрывает площадь в 40 гектаров и может поразить цели на дальности до 35 километров.

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкРеактивная артиллерийская батарея системы залпового огня БМ-27 "Ураган"
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Реактивная артиллерийская батарея системы залпового огня БМ-27 "Ураган"

Эти реактивные системы залпового огня дебютировали во время войны в Афганистане и сразу показали себя как надежное и мощное оружие. Особенно хорошо себя зарекомендовали термобарические боеприпасы 9М51, буквально выжигающие кислород в зоне поражения горючим аэрозольным облаком. Такими снарядами артиллерия Ограниченного контингента советских войск (ОКСВ) обильно "засеивала" горные ущелья, через которые боевики-душманы водили караваны с оружием и боеприпасами.

Кроме того, "Ураганы" применялись в обеих чеченских войнах, во время пятидневной войны с Грузией в августе 2008 года, а также в Сирии. Этими РСЗО сирийские войска обстреливали позиции террористов на окраинах Пальмиры.

Реактивная система Торнадо-Г. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Ильичева
Производитель РСЗО "Смерч" увеличил продажи за 2014 год на 26%
Однако "Ураган" — не самый могучий потомок "Катюши". Принятые на вооружение в 1987 году реактивные системы БМ-30 "Смерч" на сегодняшний день считаются самыми мощными в мире. Установка за один залп способна обрушить на голову противника двенадцать 300-мм снарядов с кассетными, осколочно-фугасными или термобарическими боевыми частями весом около 250 килограммов каждая. Площадь поражения полным залпом — около 70 гектаров, а дальность стрельбы — от 20 до 90 километров. Согласно оценкам ряда экспертов, залп шести установок "Смерч" по своей разрушительной мощи сопоставим с тактическим ядерным боеприпасом.

Задел на будущее

Несмотря на свои выдающиеся характеристики, все российские РСЗО были разработаны еще в СССР и с годами морально устаревают. Однако в России реализуется масштабная программа по модернизации реактивной артиллерии. В частности, "Грады" и "Смерчи" в войсках с недавних пор стали менять на новые системы — "Торнадо-Г" и "Торнадо-С" соответственно. Они мало отличаются внешне от своих предшественников, однако существенно превосходят их по своим боевым возможностям.

Обе системы оснащены новейшей аппаратурой бортового управления и связи, автоматизированной системой управления наведением и огнем, навигационными системами ГЛОНАСС. Комплексы получили новые реактивные снаряды. "Торнадо-Г" может вести огонь кассетными боеприпасами с кумулятивно-осколочной частью. Ее самоприцеливающиеся поражающие элементы способны эффективно выводить из строя бронетехнику.

"Торнадо-С", в свою очередь, оснащен системой автономной коррекции траектории полета реактивных снарядов по углам тангажа и рысканья, осуществляемой по сигналам системы управления газодинамическими устройствами. Проще говоря, оружие, создаваемое как средство поражения площадных целей, стало высокоточным и может эффективно уничтожать единичные объекты противника на дальности до 120 километров. По оценкам экспертов Международного института стратегических исследований (IISS), опубликованным в докладе The Military Balance за 2017 год, "Торнадо-С" по всем показателям превосходит РСЗО, стоящие на вооружении стран НАТО.

© AP Photo / The News Tribune, Peter HaleyАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
© AP Photo / The News Tribune, Peter Haley
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS

Речь идет в первую очередь об американской системе M-270 MLRS (и ее более легком варианте HIMARS), принятой на вооружение в 1983 году. Она существует в двух модификациях. В первой М-270 действует как классическая РСЗО с двенадцатью направляющими. Она способна поражать цели на дистанции до 40 километров неуправляемыми и управляемыми 240-мм реактивными снарядами с кассетной головной частью. Вторая действует как оперативно-тактический комплекс и вместо двенадцати реактивных снарядов несет две высокоточные ракеты ATACMS в кассетном и фугасном снаряжении с дальностью стрельбы до 80 километров. Оба варианта по своей дальнобойности и боевой мощи недотягивают даже до ранних модификаций "Смерча".

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Безопасность
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Серж К
Очень хорошо, что мы первые заложили вектор развития таких установок на долгие годы! Охрана рубежей Родины, чтобы нашим людям гарантировалась мирная жизнь - это приоритетная задача!
18:01
14.08.2017
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