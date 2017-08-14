Россия скоро начнет поставки танков Т-90 в Ирак, заявил российский посол

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Россия в скором времени начнет поставки танков Т-90 Ираку, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Багдаде Максим Максимов.

"В скором времени в соответствии с ранее подписанным контрактом начнутся поставки в Ирак танков Т-90. Продолжаются переговоры по другим направлениям военно-технического сотрудничества", — заявил высокопоставленный дипломат.

Помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин ранее сообщил газете "Известия", что Россия и Ирак заключили контракт на поставку российских танков Т-90, зарекомендовавших себя в Сирии. Ранее о поставках в 2017 году сообщила компания-производитель танков — научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод". Согласно данным компании, первая партия насчитывает 73 танка.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 15.00.