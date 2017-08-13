Корабли Севфлота провели учения в Баренцевом море и вышли в Карское

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с большим противолодочным кораблём "Североморск" в рамках похода вышел из Баренцева в Карское море и во время перехода провел учения по связи, сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга.

"Сегодня отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота (СФ) во главе с большим противолодочным кораблtм "Североморск" вышел из Баренцева в Карское море через пролив Карские ворота", — рассказал он.

По его словам, за время перехода экипажи кораблей отработали учения по связи и совместное маневрирование. При помощи палубной авиации, вертолета Ка-27ПС, большой противолодочный корабль "Североморск" обеспечил мониторинг рыбопромысловой обстановки в восточной части Баренцева моря. Экипаж вертолета также провел тренировку по оказанию помощи гражданскому судну, условно терпящему бедствие.

Как рассказал представитель Севфлота, перед переходом самолеты противолодочной авиации 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота провели разведку и мониторинг обстановки. При сложных ледовых условиях проход кораблей и судов Северного флота обеспечат атомные ледоколы госкорпорации "Росатом".

Серга напомнил, что арктический поход кораблей Северного флота с выходом из Североморска начался 10 августа. В составе отряда — большой противолодочный корабль "Североморск", большие десантные корабли "Кондопога", "Александр Отраковский" и "Георгий Победоносец" суда обеспечения танкер "Сергей Осипов", спасательный буксир "Памир" и килекторное судно КИЛ-164. Отряд движется со средней скоростью экономичного хода и преодолевает порядка 250 миль в сутки.