Российское судно "Адмирал Владимирский" взяло курс на Кронштадт из Кипра

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Экипаж океанографического исследовательского судна Балтийского флота "Адмирал Владимирский", выполняющий задачи гидрографического похода, пополнил запасы на Кипре и взял курс на Кронштадт, в место постоянно базирования, сообщил представитель Балтфлота капитан первого ранга Роман Мартов.

"Научное исследовательское судно Балтийского флота "Адмирал Владимирский", совершающее гидрографический поход, возвращается в пункт постоянного базирования — порт Кронштадт Ленинградской области. В настоящее время судно вышло из порта Лимассол (Кипр), где пополняло запасы до установленных норм, и взяло курс в порт Кронштадт", — сказал Мартов.

По его словам, по пути экипаж продолжает выполнение океанографических исследований — производит маршрутный промер морского дна, обследует точки якорных стоянок, собирает сведения для корректуры навигационных морских карт, руководств и пособий для плавания.

"Адмирал Владимирский" вышел из Кронштадта 6 апреля. В рамках одиночного плавания экипаж океанографического судна Балтийского флота побывал с деловым заходом в портах Республики Джибути, княжества Монако.