Военные корабли России, прибывшие в Баку на "Кубок моря", покинули порт

Военные корабли России, принявшие участие в Кубке моря в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2017), покидают бакинский порт

Военные корабли России, принявшие участие в Кубке моря в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2017), покидают бакинский порт

БАКУ, 12 авг — РИА Новости, Вугар Гасанов. Военные корабли России, принявшие участие в "Кубке моря" в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2017), покинули бакинский порт, сообщает в субботу пресс-служба минобороны Азербайджана.

"Малый ракетный корабль "Град Свияжск" и спасательно-буксирное судно "СБ-45" Каспийской флотилии ВМФ России, прибывшие 23-го июля в Азербайджан для участия в международном конкурсе "Кубок моря-2017", 12-го августа покинули Бакинский порт",- сообщает военное ведомство.

Армейские игры в этом году проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая, а также в акваториях Японского, Каспийского и Черного морей с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран.