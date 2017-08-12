Более 100 тысяч человек посетили авиашоу "Форсаж" и "Танковый биатлон"

КУБИНКА, 12 авг — РИА Новости. Более 100 тысяч человек посетили в субботу авиационный фестиваль "Форсаж" в парке "Патриот" и финальный заезд "Танкового биатлона" в Алабино. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.
"Более 100 тысяч человек посмотрели авиационный праздник в "Патриоте", приуроченный к 105-летию ВКС России, и финальный заезд "Танкового биатлона", — сказали в российском военном ведомстве.
Кроме того, на 21 полигоне "Армейских международных игр" 28 конкурсов освещали более 3,1 тысячи журналистов, из которых более тысячи человек — представители средств массовой информации зарубежных стран-участниц конкурса, США и Европы, остальные — российские СМИ.
Девять зарубежных стран впервые принимают участие в АрМИ-2017: Бангладеш, Израиль, Лаос, Марокко, Сирия, Таиланд, Узбекистан, Уганда, ЮАР. Общая численность участников игр превысила 4 тысяч человек. В конкурсах АРМИ-2017 было задействовано более 770 единиц вооружения и военной техники (из них 190 единиц — иностранной), а также 39 самолетов, 24 вертолета и 9 надводных кораблей.