Грызлов: благодаря ВКС космическое пространство будет всегда зоной мира

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Российские Воздушно-космические силы обеспечат все необходимое, чтобы космическое пространство было всегда зоной мира, а не источником угрозы для России, считает председатель высшего совета "Единой России", председатель совета директоров корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Грызлов.

В субботу Россия отмечает День Воздушно-космических сил.

"Мы знаем, что ВКС обеспечат все необходимое, чтобы космическое пространство всегда было зоной мира и никогда – источником угрозы для России", — сказал Грызлов, чьи слова приводит его пресс-служба.

Он добавил, что российские ВКС "достойно и успешно выполняют поставленные задачи и на защите границ, и за пределами страны". "И выполнению этих задач помогает оружие, которое производит наша корпорация "Тактическое ракетное вооружение", — отметил Грызлов.

Он подчеркнул, что День ВКС имеет особое значение для страны. По его словам, "новые технологии, высокий уровень организации, боевой выучки расширяют возможности противостоять любым вызовам".

"Высокие оценки, которые получило наше оружие в ходе сирийской операции – это стимул для дальнейшей работы, дальнейшего опережения внешних конкурентов. Будем делать все, чтобы российские ВКС и впредь были уверены в качестве вооружения, точно поражали цели, надежно обеспечивая безопасность России", — заключил Грызлов.