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Безопасность

На авиашоу "Форсаж" 79-летний экс-главком ВВС России пилотировал самолет

18:0712.08.2017
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкГерой России, генерал армии Петр Дейнекин. Архивное фотоГерой России, генерал армии Петр Дейнекин. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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КУБИНКА (Московская область), 12 авг — РИА Новости. Первый главнокомандующий ВВС России с 1992 по 1998 годы Петр Дейнекин, которому 79 лет, выполнил пилотаж на военно-транспортном самолете "Дуглас" (Douglas DC-3) на авиационном фестивале "Форсаж" в парке Патриот. Об этом журналистам рассказали в Минобороны РФ.

Самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 во время воздушного парада на авиационном фестивале Форсаж-2017. 12 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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В подмосковном парке "Патриот" начался воздушный парад в честь Дня ВКС

"Самолет пилотировал экипаж в составе Героя России генерала армии Петра Степановича Дейнекина и летчика-испытателя 1-го класса Валентина Эдуардовича Лаврентьева", — рассказали в российском военном ведомстве.

Однако Дейнекин пока не превзошел рекорд бывшего командующего Дальней авиацией генерал-полковника Василия Решетникова, который в 83 года пилотировал американский бомбардировщик Б-25 ("Митчелл") на авиашоу в Монино.

Налет генерала Дейнекина, родившегося в декабре 1937 года, составляет порядка 5 тысяч часов. Бывший главком ВВС и командующий Дальней авиацией освоил более десятка самолетов, в том числе, легенду Второй Мировой войны — Douglas DC-3, американский ближнемагистральный транспортный самолёт с двумя поршневыми двигателями.

Это один из самых массовых самолетов в мировой истории, который совершил первый полет в 1935 году и выпускался серийно до 1952 года.

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© РИА Новости / Максим Блинов
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Военно-воздушные силы России призваны обеспечить отражение возможной агрессии и защиту от ударов с воздуха объектов государственного и военного управления, административно-политических центров, промышленно-экономических районов, а также важнейших объектов экономики и инфраструктуры страны. На фото: многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34, принадлежащий к поколению 4++.
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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ВВС России могут использоваться для обеспечения боевых действий других родов войск и поражения объектов и сил противника обычными и ядерными видами вооружений. На фото: модернизированный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МСМ ВКС РФ, оснащенный крылатыми ракетами Х-101, во время выполнения задач в небе над Сирией.
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© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военно-воздушные силы с августа 2015 года входят в состав Воздушно-космических сил России. На фото: десантирование с тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76 во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии "Славянское братство-2016".
© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкРоссийский транспортно-боевой вертолет Ми-35М, предназначенный для уничтожения бронетанкового вооружения и техники, десантирования и огневой поддержки подразделений сухопутных войск, эвакуации раненых, а также для перевозки грузов.Транспортно-боевой вертолет Ми-35М во время совместных тактико-специальных учений соединений специального назначения и экипажей армейской авиации на аэродроме Кореновский в Краснодарском крае
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Российский транспортно-боевой вертолет Ми-35М, предназначенный для уничтожения бронетанкового вооружения и техники, десантирования и огневой поддержки подразделений сухопутных войск, эвакуации раненых, а также для перевозки грузов.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкУсовершенствованные штурмовики Су-25СМ3 с бронированным покрытием использовались в составе смешанной авиагруппы ВКС России в Сирии.Штурмовики Су-25СМ3 во время летно-специальной подготовки экипажей штурмовиков авиационного полка Южного военного округа в Приморско-Ахтарске
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Усовершенствованные штурмовики Су-25СМ3 с бронированным покрытием использовались в составе смешанной авиагруппы ВКС России в Сирии.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГлубоко модернизированный многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35 поколения 4++ с двигателем увеличенной мощности и поворотным вектором тяги. Эти машины обладают передовой информационно-управляющей системой, а также радиолокационной станцией с большой дальностью обнаружения нескольких воздушных целей.Самолет Су-35 во время показательных выступлений на всероссийском этапе международного конкурса Авиадартс-2015 в Воронеже
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Глубоко модернизированный многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35 поколения 4++ с двигателем увеличенной мощности и поворотным вектором тяги. Эти машины обладают передовой информационно-управляющей системой, а также радиолокационной станцией с большой дальностью обнаружения нескольких воздушных целей.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкНовейший российский многоцелевой легкий истребитель МиГ-35 впервые был публично представлен на прошедшем в июле Международном авиационно-космическом салоне в Жуковском. По дальности полета он превосходит предшественников в 1,5 раза. Истребитель развивает скорость более 2,2 Маха, бортовой радар МиГ-35 может сопровождать до 30 целей на расстоянии до 160 километров.Многоцелевой истребитель МиГ-35 во время демонстрационных полетов на открытии Международного авиационно-космического салона МАКС-2017 в подмосковном Жуковском
© РИА Новости / Максим Блинов
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Новейший российский многоцелевой легкий истребитель МиГ-35 впервые был публично представлен на прошедшем в июле Международном авиационно-космическом салоне в Жуковском. По дальности полета он превосходит предшественников в 1,5 раза. Истребитель развивает скорость более 2,2 Маха, бортовой радар МиГ-35 может сопровождать до 30 целей на расстоянии до 160 километров.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкТранспортно-штурмовой вертолет Ми-8АМТШ "Терминатор" предназначен для транспортировки личного состава и грузов внутри кабины и на внешней подвеске как днем, так и в ночное время. Особенность вертолета - усиленная бронезащита. На Ми-8АМТШ можно установить комплекс управляемого вооружения.Военнослужащие спецназа Росгвардии во время учений по беспарашютному десантированию на полигоне в Московской области. Вертолет Ми-8
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Транспортно-штурмовой вертолет Ми-8АМТШ "Терминатор" предназначен для транспортировки личного состава и грузов внутри кабины и на внешней подвеске как днем, так и в ночное время. Особенность вертолета - усиленная бронезащита. На Ми-8АМТШ можно установить комплекс управляемого вооружения.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкИстребитель пятого поколения, который получил название Су-57, проходит сейчас летные испытания. Он сочетает в себе функции ударного самолета и истребителя. ПАК ФА малозаметен, обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью и способен маневрировать с большими перегрузками. Установочная партия этих самолетов будет состоять из 12 машин и начнет поставляться в 2019 году.Самолет Т-50
© РИА Новости / Максим Блинов
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Истребитель пятого поколения, который получил название Су-57, проходит сейчас летные испытания. Он сочетает в себе функции ударного самолета и истребителя. ПАК ФА малозаметен, обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью и способен маневрировать с большими перегрузками. Установочная партия этих самолетов будет состоять из 12 машин и начнет поставляться в 2019 году.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкУдарный вертолет Ми-28НМ является модернизированной версией "Ночного охотника". В числе главных преимуществ этой машины - маневренность и повышенная огневая мощь. Это всепогодный и всесуточный вертолет, его навигационный комплекс, новая оптика и система управления позволяют осуществлять "слепую" посадку. Кроме того, вертолет отличается минимально возможной заметностью для наземных средств ПВО.Ударный вертолёт Ми-28НМ на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Ударный вертолет Ми-28НМ является модернизированной версией "Ночного охотника". В числе главных преимуществ этой машины - маневренность и повышенная огневая мощь. Это всепогодный и всесуточный вертолет, его навигационный комплекс, новая оптика и система управления позволяют осуществлять "слепую" посадку. Кроме того, вертолет отличается минимально возможной заметностью для наземных средств ПВО.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкСверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 "Николай Кузнецов", или "Белый лебедь", как его прозвали летчики, является самым крупным и самым мощным в истории военной авиации сверхзвуковым самолетом с изменяемой геометрией крыла, а также самым тяжелым боевым самолетом в мире. На данный момент ведется работа по созданию его модернизированной модели Ту-160М2.Бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 Военно-космических сил России
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 "Николай Кузнецов", или "Белый лебедь", как его прозвали летчики, является самым крупным и самым мощным в истории военной авиации сверхзвуковым самолетом с изменяемой геометрией крыла, а также самым тяжелым боевым самолетом в мире. На данный момент ведется работа по созданию его модернизированной модели Ту-160М2.
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© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Учебно-боевой Як-130 позволяет курсантам летных училищ отрабатывать пилотирование, взлет и посадку, а также имитацию воздушного боя с захватом и сопровождением воздушных целей и пуском ракет. В случае войны самолет способен выполнять задачи легкого штурмовика - уничтожать наземные объекты и малоскоростные воздушные цели.
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© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31. Модернизированные модели истребителей получили новую систему управления вооружением и бортовую радиолокационную станцию, способную обнаруживать до десяти воздушных целей на расстоянии до 320 километров.
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Советский штурмовик времен Великой Отечественной войны Ил-2 стал самым массовым боевым самолетом в истории - их было выпущено более 36 тысяч штук. Пилоты-истребители люфтваффе прозвали Ил-2 "бетонным самолетом", а солдаты вермахта называли его "черной смертью". Броне-корпус самолета закрывал двигатель, кабину пилота, радиаторы и некоторые агрегаты.
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© РИА Новости / Пресс-служба Северного флота
Перейти в фотобанк
Разведывательно-ударный вертолет Ка-52К, разработанный для морского базирования, имеет намного более мощную РЛС и вооружение, чем базовая версия "Аллигатора". Это позволяет ему уничтожать бронетехнику противника не входя не только в зону действия ПЗРК, но многих систем ближнего ПВО. Вертолет отличается наличием механизма складывания лопастей и несущих консолей.
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© РИА Новости / Евгений Биятов
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Многоцелевые истребители четвертого поколения МиГ-29 состоят на вооружении ВВС с начала 1980-х годов. Модернизированные варианты МиГ-29СМТ имеют принципиально новый комплекс бортового оборудования, расширенную номенклатуру вооружения и увеличенную дальность полета.
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© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Истребитель поколения 4+ Су-30СМ предназначен для уничтожения воздушных целей в любых метеоусловиях, а также при применении активных и пассивных помех. Эти самолеты обеспечивают контроль воздушного пространства, блокирование аэродромов противника, их можно использовать при завоевании господства в воздухе, а также для ведения воздушной разведки и уничтожения наземных и надводных целей.
© РИА Новости / Игорь МихалевПерейти в фотобанкПервый в истории серийный многомоторный бомбардировщик "Илья Муромец" выпускался на Русско-Балтийском вагонном заводе в течение 1914—1919 годов. Под этим названием производились несколько серий четырехмоторных цельнодеревянных бипланов, которые оснащались различным вооружением. Данный экземпляр находится в Музее Военно-воздушных сил в Монино.4-моторный тяжелый бомбардировщик Илья Муромец
© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в фотобанк
Первый в истории серийный многомоторный бомбардировщик "Илья Муромец" выпускался на Русско-Балтийском вагонном заводе в течение 1914—1919 годов. Под этим названием производились несколько серий четырехмоторных цельнодеревянных бипланов, которые оснащались различным вооружением. Данный экземпляр находится в Музее Военно-воздушных сил в Монино.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкОдномоторный самолет Як-9 был самым массовым истребителем советских ВВС периода Великой Отечественной войны. Бомбардировщик производился с октября 1942 по декабрь 1948 года. Данный экземпляр находится на постоянной экспозиции, посвященной авиаполку "Нормандия-Неман", в музее авиации и космонавтики в Ле Бурже.Советский одномоторный самолёт, истребитель-бомбардировщик Як-9
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Одномоторный самолет Як-9 был самым массовым истребителем советских ВВС периода Великой Отечественной войны. Бомбардировщик производился с октября 1942 по декабрь 1948 года. Данный экземпляр находится на постоянной экспозиции, посвященной авиаполку "Нормандия-Неман", в музее авиации и космонавтики в Ле Бурже.
© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкМногоцелевой ударный вертолет Ми-24 "Крокодил" выпускается с 1971 года. Он активно использовался в годы Афганской войны, в период боевых действий в Чечне, а также во многих региональных конфликтах. На данный момент на вооружении в России стоят 178 таких вертолетов разной модификации.Вертолет Ми-24 во время тактических учений
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Многоцелевой ударный вертолет Ми-24 "Крокодил" выпускается с 1971 года. Он активно использовался в годы Афганской войны, в период боевых действий в Чечне, а также во многих региональных конфликтах. На данный момент на вооружении в России стоят 178 таких вертолетов разной модификации.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкСверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики с крылом изменяемой стреловидности Ту-22М3 входят в состав Дальней авиации России. В январе 2017 года шесть Ту-22М3 нанесли бомбовые авиаудары по объектам ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии. На базе Ту-22М3 прорабатывается проект создания авиационно-космической системы для вывода на орбиту малых спутников весом до 300 килограмм.Дальний бомбардировщик ВКС РФ Ту-22М3
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики с крылом изменяемой стреловидности Ту-22М3 входят в состав Дальней авиации России. В январе 2017 года шесть Ту-22М3 нанесли бомбовые авиаудары по объектам ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии. На базе Ту-22М3 прорабатывается проект создания авиационно-космической системы для вывода на орбиту малых спутников весом до 300 килограмм.
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