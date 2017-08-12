На авиашоу "Форсаж" 79-летний экс-главком ВВС России пилотировал самолет

КУБИНКА (Московская область), 12 авг — РИА Новости. Первый главнокомандующий ВВС России с 1992 по 1998 годы Петр Дейнекин, которому 79 лет, выполнил пилотаж на военно-транспортном самолете "Дуглас" (Douglas DC-3) на авиационном фестивале "Форсаж" в парке Патриот. Об этом журналистам рассказали в Минобороны РФ.

"Самолет пилотировал экипаж в составе Героя России генерала армии Петра Степановича Дейнекина и летчика-испытателя 1-го класса Валентина Эдуардовича Лаврентьева", — рассказали в российском военном ведомстве.

Однако Дейнекин пока не превзошел рекорд бывшего командующего Дальней авиацией генерал-полковника Василия Решетникова, который в 83 года пилотировал американский бомбардировщик Б-25 ("Митчелл") на авиашоу в Монино.

Налет генерала Дейнекина, родившегося в декабре 1937 года, составляет порядка 5 тысяч часов. Бывший главком ВВС и командующий Дальней авиацией освоил более десятка самолетов, в том числе, легенду Второй Мировой войны — Douglas DC-3, американский ближнемагистральный транспортный самолёт с двумя поршневыми двигателями.

Это один из самых массовых самолетов в мировой истории, который совершил первый полет в 1935 году и выпускался серийно до 1952 года.