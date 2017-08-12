Благодаря летчикам: главком ВКС пообещал вернуть порядок в Сирию

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Виктор Бондарев высоко оценил самоотверженный труд российских летчиков, благодаря которому в Сирии будет наведен порядок.

Об этом главком заявил, выступая в парке "Патриот", где проходят торжества в честь Дня Воздушно-космических сил России, отмечающих свое 105-летие.

"И сейчас наши пилоты в небе Сирии наводят конституционный порядок, выполняя интернациональный долг. Благодаря Воздушно-космическим силам России там будет наведен порядок. Хребет международному бандитизму будет сломан", — сказал он.

По словам Бондарева, за более чем сто лет своего существования военно-воздушные силы достигали успеха благодаря упорному труду и выучке авиаторов.

"Это люди, которые своим ратным трудом, своей самоотверженностью делают историю. Особые поздравления и особое уважение тем, кто сейчас находится в Сирии. Мы в них не сомневаемся и желаем им, чтобы количество взлетов всегда равнялось количеству посадок", — добавил главнокомандующий.

Благодарность ветеранам и надежда на молодых

Особое внимание Бондарев уделил подготовке молодого поколения. По его словам, за последние четыре года увеличился конкурс в летные училища, а только в этом году к обучению приступили почти пять тысяч курсантов.

Главнокомандующий также выразил благодарность ветеранам и семьям летчиков, отметив, что авиация традиционно пользуется большим уважением и доверием народа.

"Мы работаем для того, чтобы над нашей Родиной всегда было чистое и светлое небо. За сто пять лет своей истории Военно-воздушные силы и Воздушно-космические силы России прошли славный путь, начиная с парапланов и заканчивая истребителями пятого поколения", — отметил он.

Никогда не отстанем

Накануне стало известно, что новейший истребитель пятого поколения, который ранее был известен как перспективный авиакомплекс фронтовой авиации (ПАК ФА) и Т-50, получил официальное название Су-57. На вооружение он начнет поступать в 2018 году.

Бондарев рассказал и о другой новейшей технике, которая позволяет военным летчикам поддерживать свой высочайший уровень.

"Мы никогда ни от кого не отстанем. То, что самолеты и вертолеты будут беспилотными, в этом мы не сомневаемся. Это будет качественно новая авиационная техника, потому что идет развитие технологий, и уже сейчас все это активно внедряется в ВКС", — сказал главнокомандующий.

Он напомнил, что на соревнованиях "Авиадартс-2017" одним из победителей стал экипаж новейшего истребителя Су-35, который разрабатывался с учетом передовых научных заделов.

"В тяжелые для Родины годы нашлись те, кто сохранил авиационную промышленность и смог все возродить. Сейчас мы на равных по самолетам пятого поколения благодаря Су-57, у нас прекрасные вертолеты — лучших в мире нет", — подчеркнул генерал-полковник.

Главком добавил, что в ВКС добились прекрасных показателей по боевой подготовке — годовой налет каждого пилота составляет не менее 120 часов и будет увеличиваться. Вся авиационная техника создается на предприятиях по полному жизненному циклу, заключил он.