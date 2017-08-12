Российский корабль "Вице-адмирал Кулаков" вошел в Средиземное море

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Большой противолодочный корабль Северного флота "Вице-адмирал Кулаков", выполняющий задачи дальнего похода, вошел в Средиземное море, сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга.

"Сегодня большой противолодочный корабль Северного флота "Вице-адмирал Кулаков", выполняющий задачи дальнего похода, завершил проход самой узкой части Гибралтарского пролива и вошел в Средиземное море. Проход пролива, самая узкая часть которого составляет 14 километров, проходил в светлое время суток в условиях интенсивного судоходства", — сказал Серга.

По его словам, в Бискайском заливе экипаж российского противолодочного корабля провел тренировки по поиску подводных лодок. В ходе тренировок отрабатывалось взаимодействие с экипажем корабельного противолодочного вертолета Ка-27, который выполнял полеты с палубы противолодочного корабля.

Серга напомнил, что "Вице-адмирал Кулаков" покинул Североморск в конце июня. Экипаж корабля представлял Северный флот в Главном военно-морском параде. По завершении мероприятий, посвященных празднованию Дня ВМФ России, экипаж корабля совершил переход в составе отряда кораблей и судов обеспечения Северного флота с Балтийского моря в Северное, после чего продолжил движение в южном направлении.

Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" имеет один из самых высоких показателей по наплаванности экипажа в ВМФ России. Только в 2016 году корабль совершил три дальних похода, в ходе которых выполнял задачи в Арктике, в Атлантическом и Индийском океанах, а также в Средиземном море.