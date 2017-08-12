В ВКС России изменили систему подготовки летчиков с учетом опыта в Сирии

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Боевая подготовка российская летчиков и система подготовки курсантов были скорректированы с учетом опыта, полученного российскими военными в Сирии. Об этом заявил главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) России Виктор Бондарев в интервью телеканалу "Звезда".

По его словам, за два года через Сирию прошел "весь личный состав ударной авиации, армейской авиации", а некоторые пилоты побывали в этой стране дважды.

Бондарев отметил, что благодаря сирийском опыту в Воздушно-космических силах "появляются новые способы нанесения ударов по наземным объектам".

"Это бесценный опыт, мы им дорожим и будем применять в будущем", — добавил главнокомандующий ВКС.

Бондаренко также сообщил "Звезде", что в 2017 году в ВКС продолжается модернизация, сейчас военные получили более 100 самолетов и примерно 300 вертолетов.

Вооруженный конфликт в Сирии идет с марта 2011 года. Его жертвами, по данным ООН, стали более 220 тысяч человек. По запросу президента Сирии Башара Асада Россия с 30 сентября 2015 года начала наносить авиаудары по объектам террористов в республике. При поддержке Москвы Дамаску удалось освободить от боевиков значительную территорию страны и перейти в наступление на ключевых направлениях.

В марте 2016 года президент Владимир Путин приказал вывести основную часть российской группировки ВКС после успешного выполнения ряда боевых задач. При этом Россия продолжает выполнять обязательства по поставке сирийскому правительству вооружений и обучению военных специалистов. В Сирии по-прежнему работают авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе.