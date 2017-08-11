Российские альпинисты победили в конкурсе "Эльбрусское кольцо" на АрМИ-2017

ТЕРСКОЛ (Кабардино-Балкария), 11 авг – РИА Новости. Военные альпинисты РФ победили в международном конкурсе "Эльбрусское кольцо" Армейских международных игр – 2017.

В конкурсе военных альпинистов "Эльбрусское кольцо" принимают участие команды России, Марокко, Узбекистана, Казахстана, Ирана и Китая. Также вне конкурса в состязаниях участвовала команда движения "Юнармия".

"После выполнения 14 специальных задач первое место занимает команда Российской Федерации, второе место команда Республики Казахстан, третье место команда Китайской Народной Республики", — сообщили в военном ведомстве.

Победителей соревнования наградил и поздравил статс-секретарь – заместитель министра обороны России Николай Панков.

Конкурс проводится на базе Центра горной подготовки и выживания "Терскол" Минобороны России. Состязания проводились в три этапа: первый – в центре "Терскол", второй – марш в горной местности вокруг горы Эльбрус протяженностью 100 километров, третий – восхождение на западную вершину горы Эльбрус (5642 метра).