На Эльбрусе открыли памятник воину-альпинисту – защитнику Отечества

ТЕРСКОЛ (Кабардино-Балкария), 11 авг – РИА Новости. Памятник воину-альпинисту открыт в Центре горной подготовки и выживания "Терскол" Минобороны России в рамках закрытия конкурса "Эльбрусское кольцо" Армейских международных игр – 2017.

"Памятник, который на века увековечил великий подвиг воина-альпиниста. Место установки памятника выбрано неслучайно. Именно здесь, в Терсколе, в 1935 году была открыта первая школа подготовки военных альпинистов", — заявил на открытии монумента статс-секретарь – заместитель министра обороны России Николай Панков.

По его словам, в 1942 году были созданы двенадцать горнострелковых отрядов. В годы Великой Отечественной войны спортсмены-альпинисты и воины, имевшие хорошую физическую подготовку, вели тяжелые бои на Эльбрусе и в Приэльбрусье с немецко-фашистскими захватчиками.

"Их подвиг живет в нас и будет жить всегда. Особые слова благодарности – студии военных художников имени Грекова министерства обороны России", — заключил Панков.

Международные состязания "Эльбрусское кольцо", в которых восхождением военнослужащих на высочайшую вершину Европы — Эльбрус, высота которой составляет 5642 метра, определится лучшее высокогорное подразделение, проходят в Приэльбрусье, на базе центра горной подготовки и выживания "Терскол".