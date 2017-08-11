Флаг на здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото

Флаг на здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Газета "Красная звезда" ко Дню строителя в виде инфографики опубликовала схему строительства стратегических объектов Минобороны России, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций оборонного ведомства.

"Ко Дню строителя газета "Красная звезда" опубликовала инфографику о деятельности Военно-строительного комплекса Минобороны России. В настоящее время в интересах Вооруженных сил строится свыше 2,5 тысячи зданий и сооружений", — говорится в сообщении.

Как поясняется, строятся аэродромы, медицинские учреждения, госпитали, жилые дома, школы и детские сады в гарнизонах, кадетские и суворовские училища, военные городки, полигоны, причал.

Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщал, что всего в 2017 году ведомство планирует ввести в эксплуатацию около 3,2 тысячи зданий и сооружений.

По данным министерства, большинство сооружений — объекты специального назначения. Основные силы и средства в текущем году сосредоточены на завершении строительства объектов обустройства боевых позиций, мест размещения передислоцируемых подразделений, парковых и технических зон для новейших комплексов вооружения, а также аэродромной сети, причального фронта и полигонов.