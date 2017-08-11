Россия и Китай поделили первое место на конкурсе АрМИ "Кубок моря-2017"

ВЛАДИВОСТОК, 11 авг – РИА Новости. Экипажи корветов ВМФ России "Совершенный" и ВМС Китая "Хуангши" по итогам проведения международного конкурса "Кубок моря-2017" поделили между собой первое место, набрав равное количество баллов, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.

"На протяжении всего конкурса между российскими и китайскими военнослужащими шла бескомпромиссная и острая борьба. Если по итогам второго этапа соревнований с небольшим отрывом лидировали моряки ВМС Китая, то после завершения третьего этапа наступил российско-китайский паритет", — сообщил Матвеев.

Заключительным этапом конкурса "Кубок моря-2017" стали боевые упражнения в море. На морских полигонах ТОФ экипажи кораблей соревновались в точности выполнения практических артиллерийских стрельб по буксируемому малому корабельному щиту, имитирующему малоразмерную цель, и уничтожении плавающей мины.

По итогам финального этапа конкурса российские и китайские моряки набрали равное количество баллов и поделили между собой итоговое первое место.

Международный конкурс "Кубок моря – 2017" проводится среди экипажей надводных кораблей государств-участников конкурса в рамках Армейских международных игр-2017 в акватории залива Петра Великого в период с 1 по 12 августа. ВМФ России на конкурсе представляет экипаж корвета "Совершенный", ВМС Китая – экипаж корвета "Хуангши".